دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: پس از نزدیک به ۱۵ سال از تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سرانجام سند ترمیم یافته به ایستگاه آخر خود نزدیک شده و آماده رفتن به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید جلال موسوی, دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه ترمیم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، که براساس تغییرات سریع در دنیای کنونی و آسیبشناسیهای موجود صورت گرفته، افزود: این کار از سال ۱۳۹۹ آغاز شد و پس از تحقیقات و مشورت با صاحبنظران،هم اکنون به وضعیتی رسیده که سند آماده ارائه به شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
وی به اهمیت زمان و تغییرات سریع در دنیای معاصر اشاره کرد و گفت: تحولات صورت گرفته مانند کرونا و ظهور هوش مصنوعی، نیاز به ترمیم سند را بیش از پیش نشان داد. ما نمیتوانیم با شرایط ۱۵ سال پیش، مشکلات امروزی را حل کنیم.
موسوی در پاسخ به منتقدانی که میگویند شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید در این امر دخالت کند، افزود: نقطه قانونی و کارشناسی وجود دارد که ما باید آن را در نظر بگیریم. شورای عالی انقلاب فرهنگی با بررسی آسیبهای سند قبلی، به دنبال ایجاد یک نسخه بهروز و کارآمد است.
دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین از تلاش برای شفافسازی و اجراییسازی سند ترمیمیافته خبر داد و افزود: بر اساس سند جدید، به هر یک از مسائل اساسی نظام تعلیم و تربیت پرداخته شده و راهکارهای مشخص برای اجرایی شدن آن ارائه شده است.
موسوی با تأکید بر ارزیابی مستمر عملکرد مدارس و معلمان، به وجود بیش از نود شاخص و ۱۲۰ راهکار در این سند اشاره کرد و گفت: هدف اصلی ما تربیت دانشآموزانی با ویژگیهای مثبت مانند مسئولیتپذیری، اخلاقمداری و تفکر انتقادی است.
وی با بیان اینکه نظام تعلیم و تربیت باید بهگونهای طراحی شود که به شرایط و نیازهای جامعه پاسخگو باشد، گفت: سند ترمیمیافته به دنبال ایجاد بستری است که همه نهادهای مرتبط با آموزش و پرورش همکاری کنند و نتیجهاش ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت در کشور باشد.