وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با حضور در ستاد اجرایی هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، از نزدیک در جریان فرآیند برگزاری این رویداد قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز با حضور در موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران از ستاد اجرایی هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران بازدید کرد.

وی، با حضور در مرکز پاسخگویی و مانیتورینگ هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات، پاسخگویی به مخاطبان و پشتیبانی از خریداران و ناشران قرار گرفت.

در جریان این بازدید، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‌پس از حضور در استودیو شبکه کتاب مستقر در این ستاد، در دیدار با مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، از پوستر «جایزه بین‌المللی داستان شش کلمه‌ای مدرسه میناب؛ ۱۶۸ داستان کوتاه ناتمام» رونمایی کرد.

هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیست‌وششم اردیبهشت تا دوم خردادماه (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار می‌شود.