مدیرکل ثبت احوال استان البرز گفت:در دو ماهه نخست امسال بیش از ۱۴۰۰ ازدواج و بیش از ۲۶۰۰ ولادت در استان البرز به ثبت رسیده است.



فتح الهی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، گفت: بر اساس امارها، میانگین سن مادران در استان حدود ۳۰ سال و در این تاریخ ۳۷۱ مورد چندقلو زایی نیز به ثبت رسیده است.

او گفت: امیرعلی، امیرحسین، محمد طه و امیرعباس پرطرفدارترین اسامی پسران و فاطمه، زهرا، نازنین زهرا و باران هم پرطرفدار‌ترین اسامی دخترانه در استان البرز بوده است.

مدیرکل ثبت احوال استان گفت: برای ارائه خدمات الکترونیکی اسناد هویتی از مرداد ماه سال گذشته گواهی انحصار وراثت و ثبت پایگاه خانوار برای دریافت یارانه نیز در این اداره کل انجام می‌شود و در این زمینه هم ۱۰هزار گواهی انحصار وراثت و بیش از ۲۴ هزار مورد ثبت پایگاه خانوار به صورت برخط انجام شده است.