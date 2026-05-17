پخش زنده
امروز: -
خیزش گردوخاک در کشورهای همسایه نوار مرزی غرب کشور، میتواند آسمان استان مرکزی را تا روز جمعه تحت تاثیر قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هشدار سطح زرد هواشناسی شماره ۱۲ استان مرکزی صادر شد.
توصیف سامانه:
تداوم عبور امواج ناپایدار تراز میانی جو موجب تداوم ناپایداریهای همرفتی و تداوم گرادیان فشاری موجب تداوم وزش باد و خیزش گردوخاک محلی در استان یا انتقال گردوخاک به استان خواهد شد.
زمان شروع:
دوشنبه ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ و زمان پایان: جمعه ۱۴۰۵/۰۳/۰۱.
نوع مخاطره:
دوشنبه ۱۴۰۵/۲/۲۸: وزش باد شدید که در برخی مناطق از ۹۰ کیلومتر فراتر خواهد رفت و گردوخاک. احتمال رگبار و رعدوبرق در برخی مناطق بویژه نیمه شمال و نوار غرب استان.
سه شنبه ۱۴۰۵/۲/۲۹: وزش باد نسبتا شدید تا شدید و گردوخاک. احتمال رگبار و رعدوبرق در برخی مناطق استان.
چهارشنبه ۱۴۰۵/۲/۳۰: وزش باد نسبتا شدید و گردوخاک و احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق
پنجشنبه ۱۴۰۵/۲/۳۱: وزش باد شدید که در برخی مناطق از ۹۰ کیلومتر بر ساعت فراتر خواهد رفت و گردوخاک. احتمال رگبار و رعدوبرق در نواحی شمالی استان
جمعه ۱۴۰۵/۳/۱: وزش باد نسبتا شدید و گردوخاک.
در این مدت افزون بر مهیا بودن شرایط برای خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان شرایط برای خیزش گردوخاک در مناطق بیابانی کشورهای نوار غربی کشور و انتقال به مناطق غربی کشور وجود دارد که میتواند استان مرکزی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
منطقه اثر:
اراک، آشتیان، تفرش، خمین، خنداب، دلیجان، زرندیه، شازند، ساوه، غرق آباد، فراهان، کمیجان و محلات.
اثر مخاطره:
احتمال آسیب به سازههای سبک و ناپایدار، پرتاب اشیا از اماکن مرتفع، شکستن درختان کهنسال و فرسوده، گاهی کاهش کیفیت هوا و دید افقی، احتمال لغزندگی سطح معابر عمومی و جادهها و ایجاد رواناب در صورت وقوع رگبار، احتمال برخورد صاعقه.
توصیه:
استحکام بخشی به سازههای سبک و ناپایدار بویژه پوشش گلخانه ها، پلاکاردها و تابلوهای تبلیغاتی، فاصله گرفتن و عدم پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و سازههای ناپایدار، عدم کار در اماکن مرتفع و عدم صعود به ارتفاعات، خودداری از چرای دام در ارتفاعات، احتیاط تردد در معابر عمومی و جادهها و بازگشایی مسیرهای عبور آب در صورت وقوع رگبار، آمادگی دستگاههای اجرایی مربوطه.