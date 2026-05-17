به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هشدار سطح زرد هواشناسی شماره ۱۲ استان مرکزی صادر شد.

توصیف سامانه:

تداوم عبور امواج ناپایدار تراز میانی جو موجب تداوم ناپایداری‌های همرفتی و تداوم گرادیان فشاری موجب تداوم وزش باد و خیزش گردوخاک محلی در استان یا انتقال گردوخاک به استان خواهد شد.

زمان شروع:

دوشنبه ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ و زمان پایان: جمعه ۱۴۰۵/۰۳/۰۱.

نوع مخاطره:

دوشنبه ۱۴۰۵/۲/۲۸: وزش باد شدید که در برخی مناطق از ۹۰ کیلومتر فراتر خواهد رفت و گردوخاک. احتمال رگبار و رعدوبرق در برخی مناطق بویژه نیمه شمال و نوار غرب استان.

سه شنبه ۱۴۰۵/۲/۲۹: وزش باد نسبتا شدید تا شدید و گردوخاک. احتمال رگبار و رعدوبرق در برخی مناطق استان.

چهارشنبه ۱۴۰۵/۲/۳۰: وزش باد نسبتا شدید و گردوخاک و احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق

پنجشنبه ۱۴۰۵/۲/۳۱: وزش باد شدید که در برخی مناطق از ۹۰ کیلومتر بر ساعت فراتر خواهد رفت و گردوخاک. احتمال رگبار و رعدوبرق در نواحی شمالی استان

جمعه ۱۴۰۵/۳/۱: وزش باد نسبتا شدید و گردوخاک.

در این مدت افزون بر مهیا بودن شرایط برای خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان شرایط برای خیزش گردوخاک در مناطق بیابانی کشور‌های نوار غربی کشور و انتقال به مناطق غربی کشور وجود دارد که می‌تواند استان مرکزی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

منطقه اثر:

اراک، آشتیان، تفرش، خمین، خنداب، دلیجان، زرندیه، شازند، ساوه، غرق آباد، فراهان، کمیجان و محلات.

اثر مخاطره:

احتمال آسیب به سازه‌های سبک و ناپایدار، پرتاب اشیا از اماکن مرتفع، شکستن درختان کهنسال و فرسوده، گاهی کاهش کیفیت هوا و دید افقی، احتمال لغزندگی سطح معابر عمومی و جاده‌ها و ایجاد رواناب در صورت وقوع رگبار، احتمال برخورد صاعقه.

توصیه:

استحکام بخشی به سازه‌های سبک و ناپایدار بویژه پوشش گلخانه ها، پلاکارد‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی، فاصله گرفتن و عدم پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و سازه‌های ناپایدار، عدم کار در اماکن مرتفع و عدم صعود به ارتفاعات، خودداری از چرای دام در ارتفاعات، احتیاط تردد در معابر عمومی و جاده‌ها و بازگشایی مسیر‌های عبور آب در صورت وقوع رگبار، آمادگی دستگاه‌های اجرایی مربوطه.