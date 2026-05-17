اعلام اسامی داوران مرحله نیمهنهایی رقابتهای شوق تلاوت
۴ کارشناس قرآنی قضاوت اجرای تلاوت شرکتکنندگان در مرحله نیمهنهایی هشتمین دوره رقابتهای «شوق تلاوت» را به عهده دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرحله نیمهنهایی هشتمین دوره رقابتهای «شوق تلاوت» از سوی ستاد اجرایی طرح ملی تلاوت شبابالرضا (ع) در بازه زمانی ۲۹ اردیبهشت تا اول خرداد در مشهد مقدس برگزار خواهد شد که براین اساس نوجوانان قاری راهیافته به این مرحله باید اقدام به اجرای تلاوت آیات تعیینشده به دو شکل تقلیدی براساس سبک تلاوت قاریان مشهوری همچون محمدصدیق منشاوی، مصطفی اسماعیل و عبدالباسط محمد عبدالصمد و همچنین غیرتقلیدی کنند.
مهدی حسنی در رشته تجوید، حسن حکیمباشی در رشته وقف و ابتدا، محمدجواد کاشفی در رشته صوت، حمید شاکرنژاد در رشته لحن داوری این مرحله را به عهده داشته و ابوالفضل چمنی و محمد مشمول نیز به عنوان استادراهنما در این مرحله از رقابتها حضور دارند.
علاوه بر اجرای تلاوت آیات تعیینشده که به شکل حفظ از سوی هر یک از متسابقان براساس گروهبندی الف، ب و ج صورت خواهد گرفت، شرکتکنندگان باید متناسب با سبک تلاوتی تقلیدی خود و همچنین تلاوت غیرتقلیدی، در آزمون مفاهیم آیات براساس فایلهای زیر شرکت کنند.
برگزیدگان مرحله نیمهنهایی این دوره از رقابتهای «شوق تلاوت» در مرحله نهایی آن که مردادماه سال جاری برگزار خواهد شد، شرکت میکنند.