مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل با اشاره به اجرای پروژههای متعدد و اقدامات انجام شده در سطح استان، گفت: کارهای بسیار بزرگی انجام میشود، اما نمیتوانیم آنها را به خوبی نشان دهیم و تبیین کنیم و این ضعف است و فعالان روابط عمومی باید در این عرصه نقشآفرینتر باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، امیر رجبی روز یکشنبه اظهار کرد: ۲۷ اردیبهشت ماه، روز ارتباطات و روابط عمومیها را گرامی میداریم و بر تخصصی و توانمند بودن نیروهای این عرصه تاکید داریم و روابط عمومیها باید از نیروهای توانمند استفاده کنند.
وی افزود: نزدیکترین فرد به مدیران کل در ادارات باید روابط عمومیها باشند و بهروزرسانی روشهای تولید محتوا در این حوزه لازم است و روشهای سنتی دیگر پاسخگو نیست و باید با استفاده از شیوههای جدید اقدام به تولید محتوا کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل با بیان اینکه بسیاری از سیاستمداران دنیا نیز در فضای رسانهای حضور فعال دارند، تصریح کرد: این مسئله اهمیت حوزه رسانه را نشان میدهد و ما نیز باید وقایع را روایت کنیم.
عضو شورای اطلاع رسانی استان اردبیل گفت: روابط عمومی فقط واحد اطلاعرسانی یا خبرنویسی نیست بلکه این کار یکی از وظایف کوچک روابط عمومیها است، اما در استان اردبیل، روابط عمومیها محدود و محصور در این وظیفه شده و با افکار سنجی بیگانه هستند.
توحید مهدوی روز یکشنبه ضمن گرامیداشت روز ارتباطات، اظهار کرد: تحلیل افکار عمومی، مدیریت ارتباطات درون و برونسازمانی، مدیریت بحران، مشاوره ارتباطی درتصمیم گیریها و تصمیم سازیها، افکارسنجی، ارتباطات رسانهای، مستندسازی و سنجش اثربخشی ارتباطات از مهمترین وظایف تخصصی روابط عمومیها است.
وی افزود: تا زمانی که روابط عمومیها به این ماموریتهای علمی و راهبردی خود عمل نکنند، از ایفای نقش واقعی خود فاصله خواهند داشت.
این فعال رسانهای و فضای مجازی با بیان اینکه افکارسنجی یکی از ارکان اساسی و وظایف راهبردی روابط عمومی محسوب میشود، ادامه داد: این فرایند علمی، ابزار شناخت نگرشها، انتظارات، رضایت و نارضایتی ذینفعان داخلی و خارجی است و مبنای تصمیمسازی ارتباطی و مدیریت افکار عمومی در سازمانها به شمار میرود.
مهدوی با بیان اینکه روابط عمومیهای ادارات استان اردبیل هنوز با افکارسنجی بیگانه و کمکاربرد برخورد میکنند، افزود: بررسی عملکرد واحدهای روابط عمومی استان نشان میدهد که تقریباً هیچیک از آنها بهصورت نظاممند و مستمر افکارسنجی انجام نمیدهند و این مساله موجب ضعف در رصد محیط ارتباطی و تحلیل افکار عمومی شده است.
عضو حقیقی شورای اطلاع رسانی استان اردبیل اظهار کرد: مدیران ادارات استان اردبیل باید درک کنند که رفع چالشهای داخلی و بیرونی فقط با دستورهای اداری امکانپذیر نیست بلکه مستلزم احصای نظاممند مشکلات، تحلیل دادههای رضایت و بازخورد مخاطبان است و این مأموریت باید به روابط عمومیها واگذار شود.