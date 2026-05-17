رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، با تأکید بر نقش کلینیکها، کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی و شبکه پایش آفات و بیماریها گفت: با توجه به افزایش قیمت سوخت، استفاده بهینه از نهادهها و ارتقای بهرهوری در واحد سطح باید در اولویت بهرهبرداران قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، فرامرز حریری مقدم در پاسخ به پرسشی درباره الگوی کشت اظهار کرد: الگوی کشت از کلیدواژههای مهم در بخش کشاورزی است و همواره در برنامهها و نشستهای تخصصی این حوزه مورد توجه قرار دارد. با توجه به شرایط اقلیمی، وضعیت منابع آب و ضرورت تأمین امنیت غذایی، اجرای الگوی کشت در استان قزوین یک نیاز اساسی به شمار میرود.
حریریمقدم با بیان اینکه برنامهریزی الگوی کشت بر پایه میزان آب قابل برنامهریزی از سوی وزارت نیرو انجام میشود، افزود: هر ساله میزان آب در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای سال زراعی پیشرو مشخص میشود و بر همان اساس، برنامهریزی برای کشت محصولات مختلف، بهویژه محصولات راهبردی و محصولات مورد نیاز سبد غذایی مردم انجام میگیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین تصریح کرد: تمام تلاش این وزارتخانه بر این است که با استفاده از گیاهان کمآببر و افزایش بهرهوری، بیشترین تولید را در واحد سطح محقق کند. بر همین اساس، کاهش سطح برخی غلات و توسعه کشتهایی مانند گیاهان علوفهای، کشتهای مخلوط و محصولات کمآببر از جمله برنامههای در دستور کار است.
وی همچنین به اجرای طرحهای حمایتی از جمله جهش تولید و پرداخت مشوقها اشاره کرد و گفت: این اقدامات با هدف ترغیب بهرهبرداران به رعایت الگوی کشت و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی دنبال میشود.