مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر با اعلام خبر نشاکاری در ۹۰ درصد از اراضی این شهرستان، گفت: از ابتدای فصل زراعی تاکنون بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ هکتار از شالیزارهای این منطقه زیر کشت برنج رفته است.

معصومه صفری اوریمی با بیان اینکه سطح کل شالیزار‌های قائم‌شهر ۸ هزار و ۶۸۹ هکتار است، گفت: از آغاز فصل زراعی تاکنون، ۷ هزار و ۵۸۷ هکتار از این اراضی نشاکاری شده که نشان‌دهنده سرعت مطلوب عملیات کاشت در سال جاری است.

وی در تشریح نوع ارقام کشت شده در مزارع این شهرستان افزود: از مجموع سطح نشاکاری شده، ۶ هزار و ۶۵ هکتار به کشت ارقام محلی اختصاص یافته که به دلیل عطر، طعم و کیفیت بالا همواره اولویت اول کشاورزان و مصرف‌کنندگان است. همچنین یک هزار و ۵۲۲ هکتار از اراضی نیز زیر کشت ارقام پرمحصول رفته است که نقشی اساسی در تأمین نیاز بازار و امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر با اشاره به عبور از کشاورزی سنتی به سمت مدرن تصریح کرد: یکی از موفقیت‌های بزرگ سال جاری، توسعه مکانیزاسیون است؛ به طوری که ۶ هزار و ۴۱۷ هکتار از اراضی به صورت مکانیزه کشت شده و تنها یک هزار و ۱۷۰ هکتار به روش سنتی انجام گرفته است.

صفری اوریمی توسعه کشت مکانیزه را عاملی حیاتی در صرفه‌جویی مصرف آب، تسریع در عملیات و کاهش رنج کار کشاورزان دانست و افزود: جهاد کشاورزی با ارائه آموزش‌های فنی و حمایت از تأمین ماشین‌آلات، در پی افزایش سهم تکنولوژی در مزارع است.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کشاورزان و کارشناسان پهنه، ابراز امیدواری کرد که با مدیریت صحیح مزارع در مرحله داشت، شاهد برداشتی پربار و تولیدی مطلوب در پایان فصل باشیم.