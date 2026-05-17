رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: ۱۱۵ دستگاه تشخیصی به حوزه درمان استان افزوده شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، پژمان شاهرخی در نشست خبری به مناسبت هفته سلامت افزود: با توجه به حضور ۸۵۰ بیمار دیالیزی در استان، در یک سال گذشته صد دستگاه دیالیز با اعتبار ۴۵۰ میلیارد تومان خریداری و راه اندازی شده است.
وی به نبود دستگاه سی تی اسکن در شرق استان اشاره کرد و گفت: ۵ دستگاه سی تی اسکن هم به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان در شهرستانهای بشاگرد، سیریک، بوموسی و بندرعباس راه اندازی شد و یک دستگاه دیگر نیز در بندرخمیر در حال راه اندازی است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: برای بیماران سرطانی استان نیز یک دستگاه پت سی تی اسکن با هزینه ۳۰۰ میلیارد تومان خریداری و نصب شد.
شاهرخی گفت: با درخواست شهروندان دستگاه سونوگرافی و اکوکاردیوگرافی هم برای تشخیص بیماریها در استان راه اندازی شده است.
وی افزود: به زودی سونوگرافی با تعرفه دولتی و ۱۶ ساعت در روز، در چهار مرکز درمانی دولتی مشیردوانی، هرمز بیمارستان شهید محمدی، شریعتی و کودکان به بیماران خدمات ارائه میدهند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: ۹ دستگاه تشخیصی درمانی دیگر خریداری شده استان نیز نصب و راه اندازی میشود.
شاهرخی گفت: ۲ دستگاه آنژیوگرافی به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان، یک دستگاه رادیوتراپی به ارزش ۷۰۰ میلیارد تومان، ۵ دستگاه ماموگرافی و یک دستگاه سنگ شکن به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان هم در حال نصب است.
شاهرخی افزود: در یک سال گذشته همچنین ۷۰ دستگاه آمبولانس برای پایگاههای امداد و نجات استان خریداری و مستقر شده است.
وی در خصوص کمبود تخت بیمارستانی و نیروی انسانی گفت: بیمارستانهای ۵۳۱ تخت خوابی، ۲۶۴ تختخوابی شهید محمد بندرعباس و ۱۶۰ تخت خوابی میناب ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و به زودی به بهره برداری میرسد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: پیش از بهره برداری بیمارستانهای در دست ساخت آزمونهای استخدامی برای تامین نیروی انسانی برگزار میشود.
شاهرخی گفت: برای تامین نیروی انسانی همچنین مجوزهای استخدامی از کشور گرفته شده است و با افزایش ظرفیت دانشجوهای بومی گام ارزشمندی در زمینه حل کمبود نیروی انسانی در استان برداشته میشود.