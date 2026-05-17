به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد شاه محمدی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از استقرار غرفه‌های اخذ وکالت در ۱۶ نقطه از میادین تهران برای ثبت شکایت علیه دشمنان خبر داد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: هموطنان می‌توانند جهت دریافت مشاوره حقوقی و طرح شکایت علیه جنایات محور آمریکایی-صهیونی به این غرفه‌ها یا دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

شاه محمدی افزود: این وکالت‌نامه‌ها مبنای قانونی پیگیری شکایات آسیب‌دیدگان از جنگ در محاکم قضائی داخلی و بین‌المللی خواهد بود.