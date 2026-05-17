رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از استقرار غرفههای اخذ وکالت در ۱۶ نقطه از میادین تهران برای ثبت شکایت علیه دشمنان خبر داد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: هموطنان میتوانند جهت دریافت مشاوره حقوقی و طرح شکایت علیه جنایات محور آمریکایی-صهیونی به این غرفهها یا دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
شاه محمدی افزود: این وکالتنامهها مبنای قانونی پیگیری شکایات آسیبدیدگان از جنگ در محاکم قضائی داخلی و بینالمللی خواهد بود.