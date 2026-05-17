معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد از ارائه خدمات گسترده به مددجویان آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم خبر داد و جزئیات خسارات و اقدامات حمایتی را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی بحیرائی معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد در نشست خبری با موضوع «خسارات مددجویان و خدمات امداد امام(ره) در جنگ تحمیلی سوم» گفت: کمیته امداد مطابق وظایف ذاتی خود و در چارچوب دستور ریاست محترم جمهوری و تأکیدات رهبر انقلاب، از همان روزهای نخست در کنار جامعه هدف به‌ویژه خانواده‌های نیازمند تحت حمایت، به ارائه خدمات پرداخت.

وی افزود: این نهاد با برخورداری از بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین شبکه مددکاری در کشور، از ۹ اسفند تاکنون بیش از ۱۱۱ هزار مورد بازدید منزل را انجام داده و ۴۵ هزار مورد مشاوره تخصصی نیز برای افراد نیازمند ارائه شده است.

بحیرائی هدف اصلی این اقدامات را کاهش دغدغه‌های خانواده‌های آسیب‌دیده عنوان کرد و گفت: در جریان این حوادث، ۵۲ نفر از مددجویان و افراد تحت حمایت به شهادت رسیدند که از این تعداد ۱۴ نفر زن و ۳۸ نفر مرد بودند. همچنین ۴ نفر از شهدا زیر ۱۸ سال، ۳۱ نفر در گروه سنی ۱۸ تا ۴۵ سال، ۹ نفر در بازه ۴۶ تا ۶۰ سال و ۸ نفر بالای ۶۰ سال داشتند.

معاون کمیته امداد گفت: در این مدت ۵۸ نفر نیز مجروح شدند که ۳۷ نفر از مجروحان زن و ۲۱ نفر مرد بودند. از میان شهدا، ۱۸ نفر از قشر روستایی تحت حمایت بودند و از میان مجروحان نیز ۸ نفر از روستاییان تحت پوشش امداد بودند. همچنین ۲۶ نفر از مجروحان، سرپرست سالمند بوده‌اند.

بحیرائی با اشاره به استان‌های دارای بیشترین آسیب، افزود: استان‌های اصفهان، ایلام و کرمانشاه بیشترین شمار شهدا و مجروحان را داشتند. همچنین استان تهران با یک‌هزار و ۸۵۷ خانوار، بیشترین تعداد خانوار آسیب‌دیده را داشته و پس از آن استان‌های بوشهر، کرمانشاه، ایلام و کردستان قرار دارند.

وی درباره خسارت‌های واردشده به خانواده هاگفت: در مجموع ۷۴ هزار خانواده دچار آسیب شدند که حدود هزار خانوار از آنان روستایی بودند. از این تعداد، ۳ هزار و ۸۴۲ خانوار خسارت جزئی منزل، ۹۰۰ خانوار خسارت اساسی و ۵۸۶ خانوار تخریب کامل منزل را تجربه کردند. همچنین ۸۳ نفر نیز در بخش خودرو دچار آسیب شدند و سایر خسارت‌ها مربوط به معیشت و اشتغال خانوارها بوده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با تأکید بر رفع دغدغه‌های معیشتی خانواده‌های تحت حمایت که در جنگ اخیر دچار آسیب شده‌اند، گفت: با توجه به اینکه حدود ۳۰۰ هزار خانوار مستأجر تحت پوشش داریم، تمامی پرداخت‌های مربوط به اجاره مسکن آن‌ها به موقع انجام شده است. همچنین به مددجویانی که نیازمند تکمیل ودیعه مسکن بودند، خدمات لازم ارائه شده است.

وی در خصوص تأمین لوازم ضروری منزل برای آسیب‌دیدگان افزود: با تعامل انقلابی صورت‌گرفته میان کمیته امداد، بنیاد علوی و بنیاد مسکن، در ۱۱ استان تقسیم کار صورت گرفت و مقرر شد کمیته امداد تأمین لوازم ضروری زندگی این خانوارها را بر عهده بگیرد. پرداخت‌های مربوط به این بخش در هفته جاری نهایی می‌شود.

بحیرائی با اشاره به حمایت از ایتام گفت: با همکاری آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، برای ۶۰ هزار یتیم تحت پوشش، در حوزه تأمین پوشاک اقدام شد. این خدمات با حفظ کرامت خانواده‌ها و از طریق پلتفرم‌های مجازی، با انتخاب خود مددجویان به دست آن‌ها رسید.

وی در ادامه با بیان اینکه تاکنون ۴۵ هزار و ۲۶۰ نفر از افراد آسیب‌دیده از جنگ از کمک‌های موردی و حمایتی بهره‌مند شده‌اند، گفت: پرونده ۸۷۵ خانوار که نیاز به لوازم ضروری داشتند تکمیل شده و تمام تلاش ما این است که ظرف دو هفته آینده، پرداخت‌های مربوط به تعمیرات جزئی و تأمین لوازم منزل این عزیزان به صورت کامل انجام شود.

معاون کمیته امداد در پایان با اشاره به وضعیت سالمندان تحت پوشش گفت: حدود ۳۰ درصد از جامعه هدف ما را سالمندان تشکیل می‌دهند که ۵۴ درصد آنان را زنان سالمند شامل می‌شوند. در حال حاضر حدود یک میلیون و ۴۳۱ هزار سالمند تحت حمایت ما قرار دارند که با بهره‌گیری از مددکاران و مشاوران متخصص، برنامه‌های ویژه‌ای برای توانمندسازی، افزایش تاب‌آوری و بازتوانی این عزیزان در حال اجراست.