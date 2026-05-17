به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر سیدستار هاشمی، در حکم انتصاب مکاری با اشاره به تعهد، شایستگی و تجارب وی، بر ضرورت توجه به سند چشم‌انداز، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون برنامه هفتم توسعه و مصوبات شورای عالی فضایی و نیز اهتمام در تحقق مأموریت‌ها و اجرای تکالیف محول‌شده تأکید کرده است.

نادر مکاری دارای دکترای مهندسی برق - مخابرات است و به عنوان دانشیار دانشگاه تربیت مدرس در حوزه فناوری‌های ارتباطی و شبکه‌های بی‌سیم فعالیت دارد. او از پژوهشگران و مدیران فعال این حوزه به شمار می‌رود و سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی متعددی در کارنامه خود دارد.

از مهم‌ترین سوابق وی می‌توان به معاونت طراحی و تضمین مأموریت پژوهشگاه فضایی ایران، سرپرستی پژوهشکده حمل‌ونقل وابسته به پژوهشگاه فضایی و مدیریت گروه مخابرات دانشگاه تربیت مدرس اشاره کرد. مکاری همچنین با راه‌اندازی و توسعه آزمایشگاه‌های تخصصی در حوزه فناوری‌های نوین شبکه‌های بی‌سیم و سلامت دیجیتال، زمینه انجام پژوهش‌های کاربردی و پیشرفته را فراهم کرده است.