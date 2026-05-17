با نزدیک شدن به روز‌های پایانی جشنواره تلویزیونی «قهرمان ایران» برای انتخاب برترین ورزشکاران سال، تب رقابت میان نامزد‌ها داغ‌تر شده و امشب نیز دو ورزشکار مدال‌آور مهمان این برنامه خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «قهرمان ایران» امروز حوالی ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه ورزش سیما پخش می‌شود و زینب نوروزی دارنده مدال بازی‌های آسیایی در رشته قایقرانی و علی‌پور مرد طلایی پارادومیدانی به عنوان مهمان در این برنامه حضور خواهند داشت.

این دو نامزد جشنواره در برنامه امشب فرصتی خواهند داشت تا ضمن گفت‌و‌گو درباره عملکرد و افتخارات خود، مخاطبان را برای مشارکت در رأی‌گیری دعوت کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۳ و همچنین روبیکا به نامزد‌های مورد نظر خود رأی دهند.

قرار است اواسط خردادماه، برترین‌های ورزش ایران در سال ۱۴۰۴ در چارچوب این جشنواره معرفی و رونمایی شوند.