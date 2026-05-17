دانشگاه امام صادق (ع) اعلام کرد: مصاحبه داوطلبان دکتری نیمه متمرکز 1405-1406 این دانشگاه نیمه دوم خرداد برگزار می شود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زمان مصاحبهها در نیمه دوم خرداد خواهد بود که تاریخ و ساعت هر داوطلب توسط دانشکده/پردیس به داوطلب اطلاع رسانی میشود.
زمان مصاحبه اعلام شده توسط سازمان سنجش زمان حدودی و تقریبی بوده و داوطلب لازم است جهت برنامه ریزی و حضور در دانشگاه به اطلاعیههای منتشره توسط دانشگاه توجه نماید.
اطلاعیهی محورهای پژوهشی پذیرش دکتری ۱۴۰۵ بزودی اعلام و سپس داوطلبان میتوانند نسبت به تکمیل کاربرگ ارائه طرح پیشنهادی رساله و بارگذاری آن در سامانه اقدام نمایند.
زمان و راهنمای ثبت نام بزودی از همین طریق اطلاع رسانی میشود.
در روز مصاحبه، داوطلب در دو مصاحبه معارف اسلامی و مصاحبه تخصصی شرکت مینماید.
داوطلب برای شرکت در هر دو مصاحبه فقط یکبار ثبت نام مینماید.