به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زمان مصاحبه‌ها در نیمه دوم خرداد خواهد بود که تاریخ و ساعت هر داوطلب توسط دانشکده/پردیس به داوطلب اطلاع رسانی می‌شود.

زمان مصاحبه اعلام شده توسط سازمان سنجش زمان حدودی و تقریبی بوده و داوطلب لازم است جهت برنامه ریزی و حضور در دانشگاه به اطلاعیه‌های منتشره توسط دانشگاه توجه نماید.

اطلاعیه‌ی محور‌های پژوهشی پذیرش دکتری ۱۴۰۵ بزودی اعلام و سپس داوطلبان می‌توانند نسبت به تکمیل کاربرگ ارائه طرح پیشنهادی رساله و بارگذاری آن در سامانه اقدام نمایند.

زمان و راهنمای ثبت نام بزودی از همین طریق اطلاع رسانی می‌شود.

در روز مصاحبه، داوطلب در دو مصاحبه معارف اسلامی و مصاحبه تخصصی شرکت می‌نماید.

داوطلب برای شرکت در هر دو مصاحبه فقط یکبار ثبت نام می‌نماید.