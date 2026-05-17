نخستین جلسه کارگروه کمیته داوران فدراسیون والیبال به ریاست دبیرکل و با حضور اعضای این کارگروه برگزار شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین جلسه کارگروه کمیته داوران امروز (یکشنبه ۲۷ اردبیهشت) به ریاست امیرحسین منظمی دبیرکل فدراسیون و با حضور وحید پورکاشیان، مسعود یزدان پناه، حسین پورکاشیان، مهرداد شوشتری، حمید راهجردیان، منیژه صادقی، بهروز جعفری، نادر انصاری و مسعود ذوقی در سالن جلسات فدراسیون والیبال برگزار شد.

در این نشست درباره برنامه‌ها و راهکار‌های ارتقای سطح داوری والیبال کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت و در ابتدا، دبیرکل فدراسیون والیبال با قدردانی از اعضای حاضر اظهار داشت: بسیاری از شما شاخص و الگو هستید و من شخصاً از تجربیات و حضور شما استفاده می‌کنم و از همراهی شما تشکر می‌کنم.

امیرحسین منظمی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه‌های مختلف افزود: در هر زمینه‌ای چالش‌هایی وجود دارد، اما باید تلاش کنیم این چالش‌ها را در سال جدید به نقطه قوت تبدیل کنیم. امیدوارم رزمندگان ایران چه در میدان جنگ و چه در خیابان‌ها پیروز باشند و بتوانیم از این شرایط عبور کنیم و برای سال جاری برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشیم. البته با توجه به اینکه بخشی از زمان سال را از دست داده‌ایم، باید برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای باشد که بتوانیم به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.

دبیرکل فدراسیون والیبال با اشاره به برخی محور‌های مهم در حوزه داوری گفت: در شهرستان‌ها داورانی داریم که با توجه به شرایط سنی ممکن است فرصت حضور در سطح ملی را نداشته باشند، اما نباید رها شوند و باید کمک کنیم در استان‌های خودشان فعالیت داوری را ادامه دهند.

منظمی همچنین به اهمیت توسعه داوری در بخش زنان اشاره کرد و گفت: در حوزه بانوان نیز باید شرایطی فراهم شود که این بخش به شکل مستقل و منسجم فعالیت کند.

وی با تاکید بر اهمیت نحوه انتخاب داوران تصریح کرد: چینش و انتخاب داوران موضوع بسیار مهمی است و باید در تمامی لیگ‌ها وجدان کاری و شاخص‌های حرفه‌ای در رأس تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد و داوری بر اساس معیار‌ها انتخاب شود، نه بر اساس روابط.

دبیرکل فدراسیون والیبال در ادامه به موضوع اعزام داوران اشاره کرد و گفت: اعزام داوران باید به‌صورت دقیق مدیریت شود تا داورانی که شایستگی و شرایط لازم را دارند به مسابقات و دوره‌های بین‌المللی اعزام شوند.

وی همچنین بر اجرای نظام تشویق و تنبیه در حوزه داوری تاکید کرد و افزود: سیستم تشویق و تنبیه باید به‌صورت جدی اجرا شود و کمیته داوران در این زمینه با قاطعیت برخورد کند و فدراسیون نیز از تصمیمات این کمیته حمایت خواهد کرد.

منظمی با اشاره به اهمیت حفظ سرمایه‌های انسانی داوری، گفت: تکریم پیشکسوتان داوری باید مورد توجه قرار گیرد و از تجربیات این افراد در مسیر توسعه داوری استفاده شود.

وی در ادامه بر اهمیت آموزش داوران تاکید کرد و گفت: آموزش داوران در هر دو بخش مردان و زنان باید جدی گرفته شود تا سطح فنی داوران کشور ارتقا پیدا کند.

دبیرکل فدراسیون والیبال در پایان تاکید کرد: لازم است آیین‌نامه‌ای جامع تدوین شود که تمامی موضوعات مرتبط با حوزه داوری از جمله انضباط، تکریم، تشویق و تنبیه در آن دیده شود و فدراسیون نیز از برنامه‌ها و تصمیمات کمیته داوران در این مسیر حمایت خواهد کرد.

در ادامه این جلسه، وحید پورکاشیان رئیس کمیته داوران با اشاره به هدف برگزاری این نشست، گفت: این جلسه با درخواست رئیس فدراسیون والیبال برگزار شده و قرار است از این پس به صورت منظم ادامه داشته باشد.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که در این جلسات به آن خواهیم پرداخت، بررسی و برطرف کردن برخی نواقص در برگزاری کلاس‌های داوری است.

پورکاشیان ادامه داد: در نظر داریم آیین‌نامه مشخصی برای برگزاری کلاس‌های داوری تدوین کنیم و هدف از تشکیل این جلسات نیز این است که این آیین‌نامه به صورت مرحله به مرحله بررسی و تکمیل شود تا در نهایت شرایطی فراهم شود که به نفع جامعه داوری کشور باشد.

رئیس کمیته داوران عنوان کرد: محور اصلی بحث در این جلسه بررسی کلاس‌های داوری و برگزاری سمینار‌های یک‌روزه بود.