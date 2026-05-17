بارش تگرگ دقایقی قبل در بجنورد آغاز و موجب جاری شدن سیلاب و رواناب در معابر شهری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، تصاویری از بارش شدید و عجیب تگرگ در بجنورد ثبت شد؛ پدیده‌ای که در پی ناپایداری‌های اخیر جو، برخی از خیابان‌های شهر را سفیدپوش کرد.

امروز در واقع مردم استان دو بار غافلگیر شدند؛ یک بار با نفوذ گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا و یک بار هم با بارش باران و تگرگ که به یکباره هوا را صاف کرد.

البته همانطور که تصاویر خبرنگاران و ارسالی های شهروندان نشان می دهد این بارش ها موجب آبگرفتگی معابر و اختلال در تردد شهروندان هم شده است.