آموزش ۲۰۰ پاکبان داوطلب در البرز
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری شهرداری کرج از اجرای برنامههای آمادگی بحران در این مجموعه خبر داد و گفت: پس از تحولات ناشی از جنگ ۱۲ روزه، با برنامهریزی انجامشده، ۲۰۰ نفر از پاکبانان داوطلب با همکاری هلال احمر آموزشهای تخصصی امداد و مدیریت حوادث را فراگرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
حسین کریمپناه، مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری شهرداری کرج، با حضور در برنامه «نگاه مردم» شبکه سیمای البرز اظهار کرد: پس از رخدادهای جنگ ۱۲ روزه که از پیش احتمال وقوع آن پیشبینی شده بود، برنامهریزیهایی در حوزه خدمات شهری انجام شد تا در شرایط بحران آمادگی لازم وجود داشته باشد. در این مدت چند برنامه مهم اجرایی شد که یکی از مهمترین آنها آموزش نیروهای خدمات شهری بود. ۲۰۰ نفر از پاکبانان داوطلب معرفی شدند و با همکاری جمعیت هلال احمر دورههای آموزشی را گذراندند.
کریمپناه با حضور در صدا و سیمای البرز افزود: این نیروها طی ۴۰ ساعت آموزش تئوری و عملی با مباحثی مانند کمکهای اولیه پس از سانحه، شیوههای آواربرداری، نحوه انتقال مصدومان از محل حادثه و اقدامات اولیه در شرایط بحران آشنا شدند.
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری شهرداری کرج ادامه داد: در گام بعدی، تقسیم وظایف میان مناطق مختلف شهری انجام شد. با توجه به احتمال وقوع حوادث همزمان در چند نقطه، برنامهریزی شد تا نیروهای هر منطقه بتوانند بدون نیاز به تماس با سطوح بالاتر مدیریتی، اقدامات اولیه را بهصورت هماهنگ انجام دهند.بر همین اساس، در هر یک از مناطق شهرداری کرج ساختار مدیریت بحران پیشبینی و تعریف شد.
کریمپناه با اشاره به سایر اقدامات انجامشده گفت: یکی از اصول مورد توجه، رعایت اصل پراکندگی تجهیزات بود. بر اساس دستور معاون خدمات شهری، تجهیزات و ماشینآلات در نقاط مختلف و امن شهر مستقر شدند تا در صورت بروز حادثه، دسترسی به آنها سریعتر و مؤثرتر باشد.
وی همچنین از ذخیرهسازی سوخت برای خودروهای خدمات شهری خبر داد و افزود: برای افزایش آمادگی در شرایط اضطراری، سوخت مورد نیاز خودروهای عملیاتی نیز در محلهای امن ذخیرهسازی شد.