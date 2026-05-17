در جلسه هماهنگی اجلاس همکاری‌های اقتصادی مشترک آذربایجان‌غربی و استان‌های همجوار ترکیه وضعیت تفاهم‌نامه‌های پیشین و تدوین دستور کار اجلاس آتی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه هماهنگی هشتمین اجلاس همکاری‌های اقتصادی مشترک آذربایجان‌غربی و استان‌های همجوار ترکیه امروز به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی برگزار شد.

در این جلسه که با هدف بررسی آخرین وضعیت تفاهم‌نامه‌های پیشین و تدوین دستور کار اجلاس آتی تشکیل شد، مدیران دستگاه‌های متولی به بیان دیدگاه‌های خود پیرامون ظرفیت‌های جدید همکاری با کشور همسایه پرداختند.

انتظار می‌رود با برگزاری این اجلاس، گام بلندی در راستای تحقق هدف‌گذاری تجارت ۳۰ میلیارد دلاری بین ایران و ترکیه و شکوفایی بیش از پیش اقتصاد مرزنشینان برداشته شود.