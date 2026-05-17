دانشجویان جهادگر البرز در خط مقدم همدلی
دبیر انجمن علمی دانشگاه فرهنگیان استان البرز با اشاره به نقش دانشجویان در شرایط بحرانی گفت: همزمان با آغاز جنگ، موجی از همبستگی میان دانشجویان، شاغلان و حتی بازنشستگان شکل گرفت و آموزشهای هلال احمر زمینه حضور مؤثر داوطلبان دانشگاهی در کمکرسانی به آسیبدیدگان را فراهم کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
امیرحسین علیخانی، جهادگر و دبیر انجمن علمی دانشگاه فرهنگیان، با حضور در برنامه «نگاه مردم» شبکه سیمای البرز اظهار کرد: دانشگاههای استان البرز در قالب همکاری با هلال احمر، آموزشهایی را برای دانشجویان در نظر گرفتهاند تا آنها برای مواجهه با موقعیتهای بحرانی آمادگی لازم را کسب کنند.
وی افزود: با شروع جنگ، بسیاری از افراد با وجود اشتغال یا حتی بازنشستگی، احساس وظیفه کردند و داوطلبانه به میدان آمدند. همین حضور گسترده باعث شکلگیری حس عمیق همبستگی و مسئولیتپذیری اجتماعی در میان نیروهای داوطلب شد.
علیخانی با اشاره به یکی از خاطرات خود از حاشیه انبار نفت پس از انفجار گفت: در یکی از منازل آسیبدیده، خانمی حضور داشت که جهیزیهاش بهطور کامل سوخته بود و به دلیل نداشتن اطلاع از راههای ارتباطی، امکان بازگشت و پیگیری امور را نداشت. ما توانستیم در حد توان به او کمک کنیم و این تجربه، اهمیت حس نوعدوستی و حمایت اجتماعی را برای ما دوچندان کرد.فعالیت داوطلبانه ما با آموزش مهارتهای پایهای مانند حمل مصدوم، کمکهای اولیه و واکنش سریع در حوادث آغاز شد. این آموزشها باعث شد دانشجویان علاقهمند بتوانند در لحظات اولیه پس از وقوع حادثه، نقش مؤثری ایفا کنند.
وی با بیان نمونهای دیگر از اقدامات میدانی گفت: یک روز پس از وقوع حادثه، تیم ما در محل مستقر شد و وارد خانهای شدیم که تنها یک اتاق آن سالم مانده بود. پس از حضور صاحبخانه، در جابهجایی وسایل سالم به او کمک کردیم. صاحبخانه میگفت هرگز تصور نمیکرد در چنین شرایطی تنها نباشد و از سوی افراد ناشناس مورد حمایت قرار بگیرد.
علیخانی در پایان حضور در برنامه سیمای البرز تأکید کرد: این تجربهها برای ما نیز بسیار تسکینبخش و انگیزهبخش بود و نشان داد حضور داوطلبانه دانشجویان میتواند نقشی مؤثر در کاهش آلام روحی و اجتماعی آسیبدیدگان ایفا کند.