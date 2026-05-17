ماموران پلیس بندرانزلی ۱۸۱ هزار و ۲۶۰ بطری آب معدنی به ارزش بیش از ۲۴ میلیارد ریال را بدون ثبت در سامانه جامع انبارها، در بازرسی از انباری در این شهرستان کشف و ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: ماموران پلیس آگاهی بندرانزلی در پی دریافت خبری مبنی بر نگهداری مقدار قابل توجهی بطری آب معدنی در داخل یک انبار در این شهرستان، پس از هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند.

در بازرسی از این انبار، ۱۸۱ هزار و ۲۶۰ بطری آب معدنی احتکار شده و بدون ثبت در سامانه جامع انبار‌ها کشف شد.

کارشناسان ارزش کالای کشف شده را ۲۴ میلیارد و ۴۳۳ میلیون ریال برآورد کردند.

متهم ۴۶ ساله با تشکیل پرونده، به مرجع قضائی معرفی شد.