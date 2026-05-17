نشست شورای معاونین جمعیت هلال‌احمر با حضور دکتر زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور و جمعی از مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران در ساختمان صلح جمعیت هلال‌احمر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما در این نشست، علاوه بر معاون رئیس‌جمهور، نریمانی مدیرکل دانش‌پژوهان و تشکل‌های شاهد و ایثارگر بنیاد شهید و امور ایثارگران و همچنین معصومه آباد یکی از جانبازان و آزادگان معزز جمهوری اسلامی ایران و مشاور امور بانوان بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز حضور داشتند.

در جریان این نشست، بهروزآذر ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات امدادگران، داوطلبان و کارکنان جمعیت هلال‌احمر در عرصه‌های مختلف امدادی و بشردوستانه، این جمعیت را از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی کشور در روز‌های بحران دانست و بر نقش مؤثر آن در خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

نمایندگان بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز با تأکید بر پیوند عمیق فرهنگ ایثار و خدمت در میان خانواده بزرگ هلال‌احمر، از تلاش‌ها و فعالیت‌های امدادگران و داوطلبان این جمعیت قدردانی کردند.

در این نشست، بر تداوم همکاری‌ها و هم‌افزایی میان جمعیت هلال‌احمر و بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تقویت خدمت‌رسانی به مردم و ترویج فرهنگ ایثار و همدلی در جامعه تأکید شد.