دانشگاه صنعتی شریف زمان مصاحبه آزمون دکتری ۱۴۰۵ را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد: به اطلاع داوطلبان آزمون نیمهمتمرکز دکتری سال ۱۴۰۵ میرساند، تاریخ برگزاری جلسات مصاحبه در دانشکدهها و مراکز دانشگاه صنعتی شریف به شرح زیر اعلام میشود:
🔹 پژوهشکده علوم و فناوری نانو: روزهای شنبه و یکشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ و ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
🔹 تمامی دانشکدهها و گروهها: (فنی و مهندسی، مدیریت و اقتصاد، شیمی، فیزیک، علوم ریاضی) در روزهای دوشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ تا پنج شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
🔹لازم است داوطلبان معرفی شده در سامانه پذیرش آزمون دکتری نیمهمتمرکز دانشگاه به نشانی admission.edu.sharif.ir ثبت نام و مدارک لازم را بارگذاری کنند. زمان ثبت نام در سامانه مذکور ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ تا ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ خواهد بود. این زمان به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.