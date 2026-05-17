به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد: به اطلاع داوطلبان آزمون نیمه‌متمرکز دکتری سال ۱۴۰۵ می‌رساند، تاریخ برگزاری جلسات مصاحبه در دانشکده‌ها و مراکز دانشگاه صنعتی شریف به شرح زیر اعلام می‌شود:

🔹 پژوهشکده علوم و فناوری نانو: روز‌های شنبه و یکشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ و ۱۴۰۵/۰۳/۱۷

🔹 تمامی دانشکده‌ها و گروه‌ها: (فنی و مهندسی، مدیریت و اقتصاد، شیمی، فیزیک، علوم ریاضی) در روز‌های دوشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ تا پنج شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۲۱

🔹لازم است داوطلبان معرفی شده در سامانه پذیرش آزمون دکتری نیمه‌متمرکز دانشگاه به نشانی admission.edu.sharif.ir ثبت نام و مدارک لازم را بارگذاری کنند. زمان ثبت نام در سامانه مذکور ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ تا ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ خواهد بود. این زمان به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.