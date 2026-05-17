با مدیریت استانداری مرکزی در پرداخت تسهیلات بانکی و نظارت میدانی بر ساخت، تحویل واحد‌های ۸۰۰۰ واحدی شهر اراک از نیمه نخست امسال آغاز می‌شود.

مدیریت جهادی در تامین نقدینگی، ساخت و تحویل مسکن طرح ۸۰۰۰ واحدی شهر اراک

مدیریت جهادی در تامین نقدینگی، ساخت و تحویل مسکن طرح ۸۰۰۰ واحدی شهر اراک

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی در صد و بیست و یکمین جلسه شورای مسکن استان از فعال بودن تمامی پروژه‌های مسکن در سطح استان خبر داد و گفت: خوشبختانه هیچ پروژه تعطیل یا راکدی در استان نداریم.

مهدی زندیه وکیلی با اشاره به تأثیر تورم مصالح ساختمانی بر روند اجرای پروژه‌ها، افزود: برای جلوگیری از توقف یا کندی پروژه‌ها، متناسب با مسائل هر طرح تصمیماتی اتخاذ شد.

او از تحویل واحد‌های فاز اول پروژه ۸۰۰۰ واحدی اراک در نیمه اول امسال خبر داد و گفت: متقاضیانی که آورده خود را تکمیل کرده‌اند، واحد‌های خود را دریافت خواهند کرد.

زندیه وکیلی با اشاره به برنامه افتتاح پروژه‌های مسکن در شهر‌های جدید و بنیاد مسکن، گفت: شهر جدید مهاجران و امیرکبیر نیز برنامه افتتاح حدود ۵۰۰ واحدی دارند.

او از افزایش ۱۵۰ میلیون تومانی تسهیلات مسکن برای پروژه‌های با پیشرفت ۷۵ درصد خبر داد و افزود: بانک‌ها موظف به مساعدت ویژه در این زمینه شدند و امروز انعقاد قرارداد تسهیلات برای تمامی پروژه‌ها انجام شده است.

استاندار مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده در جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: از ۱۰۵ خانوار مشمول وام ودیعه مسکن، ۹۰ خانوار امروز وام خود را دریافت کردند و بازسازی واحد‌ها با سرعت ادامه دارد.

او ابراز داشت: به جز ۲۱ واحدی که از پایه تخریب شده‌اند، بازسازی نزدیک به ۳۰۰۰ واحد دیگر تا پایان شهریور ماه به اتمام می‌رسد.