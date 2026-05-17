به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۸ هزار و ۸۲ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۴۶ هزار و ۷۴۹ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۲ هزار و ۱۴۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۷۰ هزار و ۵۹۵ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۰ هزار و ۳۲۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۹ هزار و ۹۵۹ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه دو هزار و ۲۸ تومان و قیمت خرید حواله آن دو هزار و ۹ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۱ هزار و ۷۴۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۱ هزار و ۵۴۷ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۴۱ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۲۷ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۳ هزار و ۲۷۸ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۲ هزار و ۴۳۸ تومان است.

نرخ فروش حواله هزار وون کره جنوبی ۹۸ هزار و ۸۵۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۷ هزار و ۹۶۴ تومان است.