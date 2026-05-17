وی گفت: تغییر اقلیم و کاهش سطح آبهای زیرزمینی، کمبود یا عدم بارش مؤثر در زمان کاشت، افزایش قیمت نهادههای کشاورزی، پایین بودن قیمت خرید تضمینی کلزا توسط دولت از مهمترین چالشهای پیشروی تولید کلزا است.
نباتی بیان کرد: توسعه ی کشت کلزا به عنوان یک محصول کلیدی در تناوب زراعی، نقش مهمی در پایداری تولید غلات و کاهش وابستگی به واردات روغن نباتی دارد .
رئیس جهاد کشاورزی بروجرد تأکید کرد: با توجه به نیاز کشور به روغن خوراکی، محصول کلزا صادر نمیشود و همه ی تولیدات به مصرف داخلی میرسد.
وی افزود: برداشت کلزا در بروجرد از اواخر خردادماه آغاز و تا اواسط تیرماه ادامه خواهد داشت.