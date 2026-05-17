طرح آسفالت گرم معابر روستای "عباس رستم" در بخش مرکزی شهرستان زهک به مساحت پنج هزار متر مربع، به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: در راستای بهبود وضعیت معابر و ارتقای زیرساختهای روستایی، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و با مشارکت دهیاری به پایان رسید.
امین عدیلی گفت: بهزودی اجرای طرحهای آسفالت مشارکتی در نه روستای دیگر با مساحتی بالغ بر ۴۵ هزار متر مربع آغاز خواهد شد.
وی افزود: علاوه بر این، در صورت تحقق سهمیه تخصیصی نمایندگان، اجرای طرحهای آسفالت در ۱۳ روستای دیگر با مساحت ۶۵ هزار متر مربع در دستور کار قرار خواهد گرفت.