ضرورت آموزش مدیریت خشم برای کاهش تنشهای اجتماعی
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان البرز با تأکید بر اینکه خشونت ابعاد مختلفی از جمله کلامی، روانی و اقتصادی دارد، گفت: شناخت ریشههای فردی، ارتباطی و اجتماعی خشونت و آموزش مهارتهای گفتوگو و مدیریت خشم، نقش مؤثری در پیشگیری از بروز خشونت در خانواده و جامعه ایفا میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
فرید نجفنیا، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان البرز، با حضور در برنامه «امروز البرز» از سیمای استانی البرز اظهار کرد: مناقشات فردی و اجتماعی به دلایل مختلف میتواند به شکلگیری پدیدهای به نام خشونت منجر شود. خشونت ابعاد گوناگونی دارد که یکی از آنها خشونت فیزیکی است؛ یعنی رفتاری که با اقدام و آسیب جسمی همراه است. نوع دیگری از خشونت، خشونت کلامی است که در قالب تهدید یا استفاده از الفاظ آزاردهنده بروز میکند. خشونت روانی نیز از دیگر انواع خشونت است که طی آن فرد با رفتارها یا گفتارهایی، دیگری را دچار آزار روحی و روانی میکند. همچنین خشونت اقتصادی، مانند خودداری از تأمین هزینههای ضروری زندگی یا ندادن خرجی، از مصادیق دیگر خشونت به شمار میآید.
وی در برنامه زنده امروز البرز تأکید کرد: این تصور که اگر فردی دست به خشونت فیزیکی نزند، مرتکب خشونت نشده است، برداشت نادرستی است؛ چرا که خشونت میتواند اشکال مختلفی داشته باشد.
نجفنیا با اشاره به نتایج پژوهشها در این حوزه افزود: خشونتها معمولاً ریشههایی دارند و شناخت این ریشهها بستر مناسب برای مقابله با آنها را فراهم میکند. یکی از این ریشهها، عوامل فردی است؛ برای مثال ممکن است فرد در کودکی شاهد رفتارهای خشونتآمیز در خانواده بوده باشد یا با اختلال در کنترل خشم مواجه باشد. ریشه دوم به روابط میانفردی بازمیگردد؛ جایی که فرد مهارت گفتوگو و شیوه صحیح بیان و تخلیه احساسات را نیاموخته است.
وی به مجری سیمای البرز توضیح داد: سومین ریشه خشونت، عوامل اجتماعی است. گاهی فرد در شرایطی قرار میگیرد که به دلیل ناتوانی در تأمین حداقل نیازهای خانواده، دچار احساس شرمندگی و فشار روانی میشود و این مسئله میتواند زمینهساز بروز رفتارهای خشونتآمیز باشد. همچنین اگر در محلهای میزان نزاع و درگیری بالا باشد، باید آن را به عنوان زنگ خطری جدی تلقی کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان البرز تصریح کرد: لازم است هر یک از ما با خود تعهدی داشته باشیم که در مواجهه با خشم و تنش، با آرامش و تدبیر برای کاهش آن اقدام کنیم. گاهی نام بردن از احساسات میتواند به کاهش تنش کمک کند؛ برای مثال فرد میتواند بگوید «من احساس میکنم عصبانی هستم» یا «احساس میکنم صحبت درستی مطرح نشد». این رویکرد میتواند به شکلگیری فهم و درک متقابل میان افراد کمک کند.
وی در برنامه زنده امروز البرز افزود: برای دستیابی به آرامش و ارتقای خردورزی، شناخت خود و مراجعه به روانشناسان آگاه و متخصص بسیار مؤثر است. اگر افراد جامعه نسبت به یکدیگر توجه داشته باشند و در موقعیتهای تنشزا ورود هوشمندانه و بهموقع داشته باشند، بسیاری از درگیریها پیش از تشدید مهار میشود. به عنوان نمونه، در محیطهایی مانند مترو ممکن است یک رفتار پرخاشگرانه به سرعت به تنش اجتماعی تبدیل شود، اما یک مداخله بهموقع و سنجیده میتواند از گسترش آن جلوگیری کند.
نجفنیا نقش مدارس را نیز در این زمینه بسیار مهم دانست و گفت: آموزش مهارتهای مدیریت خشم باید از دوران مدرسه آغاز شود. اگر کودکان در سنین پایین این مهارتها را بیاموزند، میتوان تا حدود ۸۰ درصد از بروز رفتارهای خشونتآمیز جلوگیری کرد.
وی همچنین به تأثیر رسانهها و تولیدات تصویری اشاره کرد و افزود: کاهش ضریب خشونت در فیلمها و سریالها اهمیت زیادی دارد. بهتر است در روایتهای نمایشی، قهرمان داستان با گفتوگو و مذاکره مشکلات را حل کند، نه با خشونت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان البرز تأکید کرد: خشونت در محیط خانواده نیز میتواند مصداق جرم باشد و بسیاری از انواع خشونت قابلیت پیشگیری و درمان دارند. ما از اینکه رسانه استانی البرز به این موضوع مهم میپردازد خرسندیم، چرا که آگاهیبخشی در این زمینه میتواند به کاهش خشونت در جامعه کمک کند. هر یک از ما مسئول رفتار و گفتار خود هستیم و نباید اجازه دهیم رفتارهای خشونتآمیز به دیگران آسیب برساند.