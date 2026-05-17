به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در نشست هم‌اندیشی شورا‌های اسلامی استان، شهرستان، شهر و بخش و شهر‌های تابعه استان که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزارشد با قدردانی از برگزاری این نشست اظهار داشت: در میان اعضای شورا‌ها شاهد انگیزه و تلاش جدی برای خدمت‌رسانی به مردم هستیم و این روحیه خدمتگزاری با توکل به خداوند متعال می‌تواند منشأ خدمات ارزشمندی برای استان باشد.

وی افزود: باید شاکر خداوند باشیم که توفیق خدمت در این جایگاه‌ها نصیب شورا‌های اسلامی، مدیران شهری و روستایی و مسئولان استان شده و امیدواریم با همدلی و همکاری بیشتر بتوانیم گام‌های مؤثری در مسیر توسعه و رفع مشکلات استان برداریم.

عضو شورای شهر بوشهر هم گفت: در کشور حدود ۱۲۰ هزار عضو شورا‌های اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، در استان بوشهر نیز هزار و ۴۳۰ عضو شورای شهر و روستا به عنوان نمایندگان مردم مشغول خدمت هستند.

برزگرزاده افزود: اعضای شورا‌ها به عنوان نمایندگان مردم وظیفه دارند مسائل و مشکلات استان را به مسئولان منتقل کنند و این نشست فرصتی برای طرح دغدغه‌های مردم با استاندار و مدیران اجرایی بود.

وی بیان کرد: انتظار می‌رود با هم‌اندیشی صورت‌گرفته، خواسته‌های به‌حق مردم استان مورد توجه قرار گیرد و روند پیگیری و رفع مشکلات با جدیت بیشتری دنبال شود.

برزگرزاده گفت: شورا‌های اسلامی شهر و روستا به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان، می‌توانند در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و عمرانی نقش‌آفرینی کنند و مسائل و خواسته‌های مردم را به دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط منتقل کنند تا زمینه رفع مشکلات فراهم شود.