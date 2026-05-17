نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش استان بر ضرورت تجهیز معنوی و فکری دانشآموزان برای مقابله با توطئههای دشمن تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آیت الله سیدیوسف طباطبایی نژاد در دیدار با مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به پیش آمدها و سختیهای ناشی از جنگهای اخیر، گفت: این بحرانها اگرچه دشوار هستند، اما موجب رشد و خودباوری ملت میشوند.
امام جمعه اصفهان با اشاره به تأثیرات معنوی حضور مردم در خیابانها و تجمعات شبانه، این پدیده را عاملی برای تحول در ذهنیت کودکان و نوجوانان دانست و گفت: حضور حتی کودکان کمسن و سال در این تجمعات، با پرچمداری و همراهی، تحولی بزرگ در روحیه آنها ایجاد میکند.
وی اضافه کرد: این حضور، نشاندهنده دلبستگی به مسیر معنویت است که میتواند مانعی در برابر نقشههای دشمن برای جدا کردن مردم از نظام باشد.
عضور خبرگان رهبری در ادامه سخنان خود با تاکید بر نقش تعیینکننده آموزش و پرورش در مسیر رشد ملت اضافه کرد: در مسیر رشد، کار آموزش و پرورش بسیار بیشتر است ولذا به خصوص باید در زمینه انتخاب معلمان بسیار دقیق باشد.
محمدرضا نظریان مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان هم در ابتدای دیدار با ارائه گزارشی جامع از اقدامات این نهاد در دوران بحران و چالشهای اخیر، از اجرای طرحهای متنوع آموزشی، تربیتی و پشتیبانی برای دانشآموزان و خانوادههای آنان خبر داد.