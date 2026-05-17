دستگیری عامل تیراندازی در خرمآباد
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان از دستگیری ضارب منجر به جرح در خرمآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد:در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری منجر به جرح با استفاده از سلاح گرم در یکی از روستاهای شهرستان خرمآباد، مأموران انتظامی در صحنه حاضر شدند.
بر اساس این گزارش، مأموران انتظامی خرم آباد با هماهنگی قضایی ، ضارب را به همراه یک قبضه سلاح گرم مورد استفاده در درگیری دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان تحویل دادند.
گفتنی است علت درگیری، اختلافات ملکی عنوان شده است.