مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان گفت: در ۲ سال گذشته، با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری اداره‌کل ثبت اسناد خوزستان، ۹۵ درصد شهرک‌های صنعتی استان صاحب اسناد مالکیت تک‌برگ شدند؛ در حالی که برخی از این شهرک‌ها بیش از ۱۵ سال فاقد اسناد مالکیت بودند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی چنانی بیان کرد: یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و صنعتگران در شهرک‌های صنعتی، دریافت اسناد مالکیت است که می‌تواند با ایجاد اطمینان خاطر برای آنان، نقش تعیین‌کننده‌ای در روند تولید ایفا کند.

وی با بیان اینکه اصلی‌ترین دغدغه سرمایه‌گذاران در شهرک‌های صنعتی، دریافت اسناد مالکیت بوده است، ادامه داد: تقریبا مراحل تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ در اکثر شهرک‌ها انجام شده و در سال جاری تمامی شهرک‌های صنعتی صاحب سند تک‌برگ خواهند شد.

چنانی اضافه کرد: در مدت ۲ سال اخیر، اکثر شهرک‌های صنعتی بزرگ استان همانند آبادان، خرمشهر، هندیجان، دزفول، شوشتر و گتوند دارای سند مالکیت شدند که تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان در ادامه به نقش اسناد مالکیت برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان اشاره کرد و اظهار داشت: اسناد مالکیت به سرمایه‌گذاران اطمینان خاطر می‌دهد و می‌تواند در رونق تولید اثرگذار باشد؛ همچنین برای دریافت تسهیلات نیز از سوی صاحبان صنایع قابل استفاده است.

صدور یکهزار سند تک‌برگ برای واحد‌های تولیدی در خوزستان

وی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از یک‌هزار سند تک‌برگ صادر شد، ادامه داد: سرمایه‌گذاران پس از دریافت گواهی پایان کار ساختمانی و پروانه بهره‌برداری و همچنین پس از تسویه‌حساب کامل، می‌توانند سند مالکیت خود را در دفاتر اسناد رسمی دریافت کنند.

چنانی تاکید کرد: تسریع در صدور اسناد مالکیت شهرک‌های صنعتی استان، در افزایش تولید نقش اساسی ایفا می‌کند و می‌تواند بستر لازم برای جذب سرمایه‌گذاران را در استان فراهم کند.

در خوزستان ۵۳ شهرک و ناحیه صنعتی فعال وجود دارد که بیش از ۲۵ هزار نفر در واحد‌های تولیدی آن فعالیت دارند.