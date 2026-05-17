رئیس فدراسیون ورزش‌های آبی با تأکید بر اهمیت فراهم شدن زیرساخت‌ها، تأمین استخر‌های استاندارد و حمایت از هیئت‌های استانی را شرط اصلی پیشرفت رشته‌های شنا، شیرجه و واترپلو عنوان کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محسن رضوانی در حاشیه مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش‌های آبی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امیدوارم بتوانیم با کمک هیات‌های استانی و کمک رسانه‌ها، شنا را چه در بعد همگانی و چه در بعد قهرمانی وارد عرصه جدیدی کنیم. فدراسیون ما سه رشته‌ای است. نکته مهمی که محمدشروین اسبقیان معاون وزیر ورزش اشاره کرد، بحث سخت‌افزاری بود که امیدوارم با نگاه مثبت مقام عالی وزارت، هیات‌های ما صاحب استخر شوند که نکته خیلی مهمی است.

وی افزود: باید بتوانیم این جامعه را در بحث ورزش قهرمانی هدایت کنیم. بازی‌های آسیایی ناگویا را در پیش داریم که هم برای کشورمان هم فدراسیون بسیار مهم است. تیم ملی واترپلو که باید در بازی‌های آسیایی از عنوان دومی خود دفاع کند. شناگران‌مان نیز باید یک پله از سطح خود بالاتر بیایند. در شیرجه نیز یکی از شیرجه‌رو‌های ما خارج از کشور حضور دارد و یکی دیگر از بچه‌ها نیز هست که باید برای آنها اردوی مشترک برگزار کنیم تا برای بازی‌های آسیایی آماده شوند.

رئیس فدراسیون ورزش‌های آبی در خصوص انتظارت از این فدراسیون گفت: انتظاری که از فدراسیون ما وجود دارد، مخصوصا وزیر ورزش که نگاه او به بالاترین نقطه در ورزش قهرمانی است، جدی است. مهم‌ترین مساله در ورزش‌های آبی سخت افزار است. از حق نگذریم، برخی از استان‌ها استخر در اختیار هیات‌ها می‌گذارند، اما اگر با قیمت قانونمند و کارشناسی هم در اختیار هیات‌ها باشد، تاثیرش را در یکی دو سال خواهید دید. اگر شنا در بازی‌های آسیایی و قهرمانی آسیا به مدال برسد، کاروان کشورمان یک نفسی می‌کشد چرا که یک شناگر ۵، ۶ مدال می‌گیرد. این موضوع در یکی دو رشته امکان‌پذیر است. امیدوارم این اتفاق در آینده رخ دهد.

رضوانی اظهار داشت: یادمان نرود که کشور‌هایی در شنا مطرح هستند که در ورزش نیز جزو ۱۰ کشور برتر جهان هستند. همه کشور‌های صاحب‌نام به شنا اهمیت می‌دهند و ما نیز باید به همین شکل باشیم.

وی در خصوص مهم‌ترین وعده خود گفت: مهم‌ترین وعده من این است که از گذشته خیلی بهتر باشیم و سعی کنیم با یک نگاه جدید به سه رشته بپردازیم و به بهترین رشته از نظر مقام و توسعه، توجه بیشتری کنیم.

مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش‌های آبی یکشنبه برگزار شد و در آن محسن رضوانی با کسب ۴۶ رأی از مجموع ۵۰ رأی مأخوذه بار دیگر به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد. این چهارمین دوره حضور او در رأس فدراسیون ورزش‌های آبی محسوب می‌شود.