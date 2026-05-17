آموزشهای امدادی در مساجد و محلات گسترش مییابد
معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلالاحمر استان البرز گفت: آموزشهای امداد و نجات، کمکهای اولیه و مقابله با مخاطرات بهصورت حضوری و غیرحضوری برای گروههای مختلف سنی در استان ارائه میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
باغبانی با حضور در برنامه زنده «امروز البرز» از سیمای استانی البرز اظهار کرد: روند فعالیتهای آموزشی هلالاحمر در دو بخش عمومی و تخصصی دنبال میشود و هدف اصلی آن افزایش آمادگی مردم در مواجهه با حوادث و سوانح است.
وی با حضور در برنامه زنده امروز البرز افزود: زمانی که نیروهای امدادی به محل حادثه میرسند، افرادی که در صحنه حضور دارند میتوانند در صورت برخورداری از آموزشهای لازم، اقدامات اولیه امدادی را انجام دهند و نقش مؤثری در کاهش آسیبها داشته باشند.
باغبانی با اشاره به اجرای برنامههای آموزشی در مناسبتها و تجمعات مردمی گفت: در جریان برخی اجتماعات شبانه خیابانی، با همکاری همکاران هلالاحمر استان، آموزشها و اطلاعات امدادی در قالب برپایی موکبها به شهروندان ارائه شده است.
وی در برنامه زنده امروز البرز ادامه داد: آموزشهای هلالاحمر بهصورت مستمر ارائه میشود و شهروندان در هر زمان میتوانند برای بهرهمندی از این دورهها مراجعه کنند. در شهرستان کرج هفت شعبه فعال وجود دارد و در کنار آن، خانههای هلال نیز برای ارائه خدمات آموزشی دایر هستند.
معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلالاحمر استان البرز با بیان اینکه تنوع دورههای آموزشی بسیار گسترده است، تصریح کرد: این آموزشها عمدتاً حول محور امداد و نجات، کمکهای اولیه و آشنایی با مخاطرات و سوانح ارائه میشود و بیشتر کلاسها بهصورت حضوری برگزار میشود.
وی به مجری سیمای البرز افزود: دورههای آموزشی برای گروههای مختلف سنی، از کودکان مهدکودک تا دانشجویان، طراحی شده است. همچنین آموزشهای غیرحضوری از طریق سامانه آموزشهای الکترونیکی جمعیت هلالاحمر در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
باغبانی در این برنامه زنده تلویزیونی خاطرنشان کرد: حداقل زمان دورههای آموزشی دو ساعت است و در این دورهها مخاطرات مختلف و نحوه مواجهه با آنها مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین دورههای تخصصی کمکهای اولیه به مدت ۲۲ ساعته و متناسب با نیاز مخاطبان برگزار میشود.
وی با اشاره به برگزاری آموزشهای ویژه شرایط بحرانی و جنگی به مجری سیمای البرز گفت: متناسب با نوع سوانح و حوادث، دورههای آموزشی مختلفی طراحی و اجرا شده است.
معاون آموزش و پژوهش هلالاحمر البرز همچنین مساجد را یکی از مهمترین مراکز اجرای آموزشهای مردمی دانست و افزود: در هر محله یا اجتماعی که ظرفیت لازم وجود داشته باشد، این آموزشها با همکاری کانونهای فرهنگی و هنری مساجد و مراکز پرورشی و فکری برگزار میشود.
وی در پایان حضور در برنامه سیمای البرز گفت: شهروندان میتوانند با مراجعه به سایت جمعیت هلالاحمر یا حضور در ادارات و شعب این جمعیت ثبتنام کنند. پس از ثبتنام، کد عضویت برای افراد صادر شده و برای حضور در دورههای آموزشی دعوت میشوند.