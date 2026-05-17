نایبرئیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشجویی، از آمادگی کامل تیم ملی دانشجویان برای حضور در مسابقات جهانی دانشجویان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ مهرداد انوریان گفت: از میان پنج ورزشکار اعزامی، یک نفر از استان همدان، یک نفر از استان گیلان، یک نفر از استان البرز و دو نفر از استان تهران هستند.
او با بیان اینکه ملیپوشان دانشجو چندین مرحله اردوی آمادهسازی را پشت سر گذاشتهاند گفت: مرحله پنجم اردوی تیم ملی دانشجویان به میزبانی استان همدان و در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
انوریان درباره ترکیب تیم اعزامی افزود: تیم نهایی دانشجویان متشکل از پنج ورزشکار است که از دانشگاههای مختلف کشور انتخاب شدهاند، یکی از مزیتهای مهم تیم امسال این است که تمامی اعضا دانشجو هستند و از بدنه دانشگاهی کشور برگزیده شدهاند.
او تاکید کرد: ۱۲ خردادماه امسال، تیم عازم کشور برزیل خواهد شد و مسابقات نیز از ۱۷ تا ۲۳ خردادماه در این کشور برگزار میشود.