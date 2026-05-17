یک دانشجوی یزدی با اهدای مبلغ ۱۰ میلیون تومان برای آزادی یک زندانی غیرعمد، به نذر خود وفا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دانشجوی نیکوکار یزدی با حضور در دفتر ستاد دیه استان یزد، مبلغ ۱۰ میلیون تومان را برای مشارکت در آزادی یک زندانی غیرعمد اهدا کرد و با این اقدام، گامی در مسیر بازگشت یک زندانی نیازمند به آغوش خانواده برداشت.

وی در خصوص این اقدام خداپسندانه گفت: چندی پیش در زندگی با مشکلی روبه‌رو شده بودم و در همان روز‌ها نذر کردم اگر گره از کارم باز شد، برای آزادی یک زندانی غیرعمد قدمی بردارمخوشبختانه پس از مدتی مشکل برطرف شد و تصمیم گرفتم به نذرم عمل کنم.

این دانشجوی نیکوکار ادامه داد: بر این باورم که کمک به آزادی یک زندانی می‌تواند دل یک خانواده را شاد کند و مرهمی باشد بر دل خانواده‌ای که چشم‌انتظار بازگشت عزیزشان هستند.