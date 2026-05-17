روابطعمومی سازمان آتشنشانی شهرداری مشهد گفت: با توجه به اینکه شهروندان زیادی در داخل مجتمع اقامتی بودند، گروه نجاتگران نسبت به جستوجو برای پیدا کردن شهروندان اقدام کردند که در نهایت ۳۰ شهروند را به محل امن منتقل کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما وحید باخدا مدیر روابطعمومی سازمان آتشنشانی شهرداری مشهد با اشاره به آتشسوزی در یک مجتمع اقامتی در مشهد، گفت: صبح امروز ۲۷ اردیبهشت به مرکز فرماندهی آتش نشانی مشهد مشاهده دود از یک مجتمع اقامتی در خیابان دانشگاه اعلام شد. بلافاصله آتشنشانان از ایستگاههای ۱ و ۲ به همراه تجهیزات تخصصی نجات به محل حادثه اعزام شدند.
وی با تأکید بر نجات ۳۰ شهروند در این حادثه، تصریح کرد: در این حادثه همزمان دو گروه آتشنشان به این صورت که یک گروه به اطفاء حریق و منشا حریق پرداختند و گروه دوم با توجه به اینکه مجموعه شهروندان زیادی در داخل مجتمع بودند، گروه نجاتگران وارد مجموعه شدند و نسبت به جستوجو برای پیدا کردن شهروندان اقدام کردند که در نهایت ۳۰ شهروند را به محل امن منتقل کردند.
مدیر روابطعمومی سازمان آتشنشانی شهرداری مشهد افزود: این حادثه خسارت مالی و جانی خاصی نداشت؛ چراکه حریق سنگینی نبود و تنها در طبقه منفی یک، قسمت تابلو برق دچار آتشسوزی شده بود و دودگرفتگی به وجود آماده بود. علت آتشسوزی نیز در دست بررسی است.