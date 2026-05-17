به گزارش خبرگزاری صداوسیما وحید باخدا مدیر روابط‌عمومی سازمان آتش‌نشانی شهرداری مشهد با اشاره به آتش‌سوزی در یک مجتمع اقامتی در مشهد، گفت: صبح امروز ۲۷ اردیبهشت به مرکز فرماندهی آتش نشانی مشهد مشاهده دود از یک مجتمع اقامتی در خیابان دانشگاه اعلام شد. بلافاصله آتش‌نشانان از ایستگاه‌های ۱ و ۲ به همراه تجهیزات تخصصی نجات به محل حادثه اعزام شدند.

وی با تأکید بر نجات ۳۰ شهروند در این حادثه، تصریح کرد: در این حادثه همزمان دو گروه آتش‌نشان به این صورت که یک گروه به اطفاء حریق و منشا حریق پرداختند و گروه دوم با توجه به اینکه مجموعه شهروندان زیادی در داخل مجتمع بودند، گروه نجاتگران وارد مجموعه شدند و نسبت به جست‌و‌جو برای پیدا کردن شهروندان اقدام کردند که در نهایت ۳۰ شهروند را به محل امن منتقل کردند.

مدیر روابط‌عمومی سازمان آتش‌نشانی شهرداری مشهد افزود: این حادثه خسارت مالی و جانی خاصی نداشت؛ چراکه حریق سنگینی نبود و تنها در طبقه منفی یک، قسمت تابلو برق دچار آتش‌سوزی شده بود و دودگرفتگی به وجود آماده بود. علت آتش‌سوزی نیز در دست بررسی است.