رئیس مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور گفت: اجرای بیش از ۲۰ پروژه ملی و انعقاد تفاهمنامههای راهبردی با دانشگاههای برتر برای تدوین الگوهای نوین مدیریت ریسک فساد در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور تنها مرکز در کشور است که به طور تخصصی در حوزه سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری در کشور تولید علم میکند و به ارائه آموزش و پژوهشهای تخصصی میپردازد.
در حال حاضر فضای علمی کشور به سمت پیشگیری از بروز فساد سوق داده شده است، اما این مساله مستلزم توجه به عنصر تربیت در نظام آموزش و پرورش و نظام دانشگاهی است. در همین زمینه مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری برای نخستین بار در کشور پیشگیری از فساد را با رویکرد دانشبنیان و علمی دنبال کرده است.
به همین منظور نیز با سه کار ویژه آموزش، پژوهش و انتشارات با بسیاری از دانشگاهها، پژوهشگاهها، اندیشکده ها، مجموعههای علمی در قوای سهگانه، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان همکاری میکند.
حجتالاسلام دکتر محمدامین کیخای فرزانه رئیس مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور در گفت و گویی در تشریح تعامل این مرکز با نهادهای علمی و دانشگاهی گفت: ما در این مرکز با ۸۰ همکار علمی متخصص از سراسر کشور از دانشگاههای مختلف همکاری میکنیم درحالیکه این تعداد در سال گذشته بسیار کمتر بود.
رئیس مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور افزود: ما درصدد توسعه این شبکه علمی هستیم و امیدواریم در سال آینده ۲۰۰ کتاب تخصصی را با موضوع سلامت اداری با همراهی شبکه علمی ۱۵۰ نفره توسعه دهیم.
کیخای فرزانه گفت: در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه که اکنون در آن قرار داریم، درهای سازمان بازرسی به سمت دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز علمی گشوده شده است. ما بیش از ۲۰ پروژه ملی را در کشور راهبری و به اتمام رساندهایم که نتیجه آن چاپ کتب تخصصی از جمله در حوزههای سلامت اداری، الگوهای مبارزه با فساد و مدیریت ریسک فساد در دنیا و آسیبشناسی و تنقیح قوانین و مقررات تولیددر نظام حقوقی ایران است که با همکاری اساتید دانشگاه شیراز نهایی شده است.
وی با اشاره به نحوه تولید و تبدیل آثار پژوهشی به کتاب افزود: ما در کمیسیونهای تخصصی سازمان بازرسی نیازهای آموزشی و پژوهشی در کلان کشور را شناسایی میکنیم و بر همین اساس تولید محتوا هم از قالبهای مختلفی ازجمله پژوهشهای درون سازمان، ظرفیتهای بیرونی و شورای نشر تأمین میشود. همچنین از ظرفیت حمایت از پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکتری و بنیاد نخبگان نیز استفاده میکنیم. ضمن اینکه با توجه به گستره موضوعات و حوزهها، ظرفیت دانشگاهها و مراکز علمی را فعال کردهایم، بهطوریکه ۱۴ تفاهمنامه در سطح کلان و ملی با سازمانها و نهادهای مختلف در کشور منعقد کردهایم.
رئیس مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور درباره رویکردها و سیاستهای جدید مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری برای ارتقای کیفیت آثار و گسترش مخاطبان گفت: گستره مخاطبان شامل نخبگان، مدیران، دانشگاهیان، کارمندان و مردم عادی میشود که تنوع محصولات را میطلبد. اگرچه مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی مخاطب اصلی آثار ما هستند ولی با توجه اهمیت فرهنگ سازی اقشار خاصی مانند کودکان و نوجوانان نیز جزو مخاطبان محصولات ما هستند بهطوریکه در سال گذشته یکی از پرفروشترین کتابهای ما کتاب مربوط به این رده سنی بود.
کیخای فرزانه افزود: در همین زمینه در سال جاری سعی کردیم محصولات خود را در قالبهای نوین ازجمله پادکست و ارائه خلاصه کتاب به زبانهای مختلف ارائه دهیم تا مورد استفاده بهینه مخاطبان قرار گیرد. امیدواریم موضوعات مرتبط با سلامت اداری و راهکارهای مبارزه با فساد در درسنامههای دانشگاهی و کتب دانش آموزان گنجانده شود. درعینحال با استفاده از فروش مجازی و ارائه نسخه الکترونیک و خلاصه کتاب توسط نویسندگان در قالب کلیپ بهدنبال توسعه ادبیات سلامت اداری هستیم.
وی با تأکید بر تعامل گسترده مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری با نویسندگان و پژوهشگران گفت: ما در سال گذشته از ظرفیتهای علمی دانشگاهها و مراکز علمی مختلفی از جمله دانشگاه شیراز، دانشگاه اصفهان، دانشگاه ایلام، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه تهران، دانشگاه امام صادق (ع) و جهاد دانشگاهی بهرهبرداری کردیم.
رئیس مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور افزود: ما در شبکه منسجمی در حوزه آموزش، پژوهش و انتشارات ۹ کمیته تخصصی ایجاد کردیم که در زمینههای پژوهشی و پروژههای خرد و کلان، نظارتها و مشاورههای علمی با مرکز ما همکاری میکنند. ایجاد شبکه علمی باعث شکلگیری مراکز تخصصی با همکاری دانشگاههای مختلف شده است بهطوریکه ما اولین مرکز تحقیقات سلامت حکمرانی را با همکاری جهاد دانشگاهی تأسیس کردهایم، زیرا اگر از ظرفیت نخبگان علمی استفاده نکنیم، بخش عمدهای از نیازها پاسخ داده نمیشوند. فعالیت اندیشکده تخصصی سلامت اداری در دانشگاه امام صادق (ع) و هسته پژوهشی سلامت اداری در دانشگاه دفاع ملی نشان میدهد ما نهتنها در داخل سازمان بازرسی شبکه علمی را شکل دادهایم،
کیخای فرزانه گفت: قرار است بهزودی تفاهمنامه همکاری میان سازمان بازرسی و دانشگاه آزاد منعقد شود که نوید ایجاد هستههای تخصصی در همه واحدهای دانشگاه آزاد است. ما در افق پیش رو ایجاد ۱۶ شبکه متمرکز و موضوع محور در قالب هستههای پژوهشی و علمی در دانشگاه آزاد را در دستور کار داریم که ظرفیت همکاری بالایی را در سراسر کشور میان سازمان بازرسی کل کشور و اعضای هیئتعلمی این دانشگاه ایجاد مینماید.
وی درباره تأثیرگذاری آثار تولیدشده بر پیشگیری از فساد و ارتقای شفافیت گفت: اثرگذاری اقدامات انجامگرفته در این مرکز در ابعاد مختلفی بوده است. ازجمله اینکه سیاستهای کلی سلامت حکمرانی در سطح کلان در سال ۱۴۰۴ با محوریت سازمان بازرسی کشور و مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری و مبتنی بر دادههای علمی و شبکه نخبگانی با همکاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به جمعبندی رسید و به صحن مجمع میرود.
رئیس مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به استفاده از ظرفیت نخبگان علمی خارج از کشور افزود: ما با مجموعه سفارتخانههای کشورهای اسلامی و منطقه، مذاکراتی را انجام داده و درحالتوسعه همکاریهای علمی مان با کشورهای دوست هستیم. کشورهای دیگر از محتواهای چندزبانه استفاده میکنند بنابراین برای ایجاد تعامل بینالمللی بعضی از تولیدات مرکز به زبانهای فارسی، انگلیسی و عربی به تولید میرسند که بویژه مجموعه قوانین حوزه نظارت و بازرسی به زبان انگلیسی به همراه برخی منشورات چند زبانه دیگر در نمایشگاه ۱۴۰۵ ارائه میشود.
کیخای فرزانه گفت: ما نیاز به توسعه شبکه ملی علمی در سطح اساتید دانشگاه و حوزویان داریم. باید دانش سلامت اداری را در کشور جهتدهی کنیم به سمت نیازهای بومی و در سیاستگذاری کلان این حوزه هم دخیل باشیم. رهبر شهیدمان در حوزه پیشگیری از فساد یعنی توسعه و ارتقای سلامت اداری نگاه ویژهای داشتند و نگاه ما هم بر در سال ۱۴۰۵ بر موضوعات پیشگیری، مدیریت تعارض منافع، تقویت نظارت همگانی با رویکردهای علمی، شفافیت، آسیبشناسی قوانین با رویکرد سلامت اداری خواهد بود تا مدل ها، سنجهها و استانداردهای بومی سلامت اداری را در سال جاری برای حکمرانی جمهوری اسلامی ایران معماری، طراحی و توسعه دهیم بفضل الله تعالی و عونه.