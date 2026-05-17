پخش زنده
امروز: -
نخستین مرکز آموزش تخصصی انرژیهای تجدیدپذیر در سیستان و بلوچستان با ظرفیت تولید حدود ۲۲ کیلووات برق و امکان آموزش عملی کارآموزان در زاهدان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفهای زاهدان گفت: این مرکز با هدف توسعه مهارتهای تخصصی در حوزه انرژیهای نو، بهویژه انرژی خورشیدی ایجاد شده است.
عزیزالله پهلوانی افزود: ظرفیت آموزشی این مرکز در هر دوره بین ۱۵ تا ۲۰ نفر از علاقهمندان و کارآموزان پیشبینی شده است.
وی افزود: کارآموزان در این مرکز بهصورت عملی با مراحل طراحی، نصب، راهاندازی، نگهداری و بهرهبرداری از سامانههای خورشیدی آشنا میشوند.
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفهای زاهدان گفت: هدف از راهاندازی این مرکز را تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، توسعه اشتغال پایدار، حمایت از کسبوکارهای نوین و حرکت به سمت استفاده از انرژیهای پاک عنوان کرد.
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفهای زاهدان اظهار کرد: با توجه به ظرفیت بالای سیستان و بلوچستان در بهرهگیری از انرژی خورشیدی، آموزش نیروی متخصص در این حوزه میتواند زمینهساز توسعه سرمایهگذاری، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و گسترش استفاده از انرژیهای پاک در استان باشد.
پهلوانی خاطرنشان کرد: توسعه چنین مراکزی میتواند زمینه ارتقای مهارت جوانان و ورود آنان به بازار کار در حوزه فناوریهای نوین انرژی را فراهم کرده و گامی عملی در مسیر خودکفایی و افزایش تابآوری زیرساختها محسوب شود.
وی تصریح کرد: هماکنون علاوه بر بهرهبرداری عملیاتی از سایت خورشیدی ایجاد شده برای تأمین بخشی از برق مصرفی فضاهای آموزشی و اداری این مجموعه، زیرساختهای لازم برای آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر جهت ورود به بازار کار این حوزه نیز فراهم شده است.