آخرین مهلت ثبت نمره کارآموزی و پروژه دانشجویان نیمسال اول

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: آخرین مهلت برای ثبت نمره کارآموزی و پروژه دانشجویان نیمسال اول، در آموزشیار توسط امتحانات، ۲۰ تیر می‌باشد.

لذا لازم است که دانشجویان حداکثر تا ۱۰ تیر کلیه امور مربوط به کارآموزی و پروژه را انجام داده باشند و اقدام لازم برای تکمیل و امضای فرم‌های مربوطه را حداکثر تا ۱۰ تیر انجام دهند.

تاریخ ده تیر‌ماه، غیرقابل تمدید می‌باشد.