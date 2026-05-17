کتاب «عهد صادق» روایتی مستند از دوران اسارت آزادگان دفاع مقدس سروستان منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،بعد از چاپ کتابهای «غواص و ماه» و «پای درس عبداله»، کتاب جدیدی با عنوان «عهد صادق» نوشته احمدرضا روحانی سروستانی با موضوع خاطرات زندگی و دوران اسارت یکی از آزادگان دفاع مقدس شهرستان سروستان به چاپ رسید.
کتاب «عهد صادق» که توسط انتشارات کجاوه سخن در تهران منتشر شده است، حاصل تلاش مستند نویسنده برای ثبت خاطرات حبیب الله مومنی از آزادگان هشت سال دفاع مقدس است.
نویسنده در این اثر با انجام ۲۵ ساعت مصاحبه عمیق با حبیب الله مومنی، توانسته است جزئیات زندگی و چالشهای دوران اسارت را با دقت و وفاداری به واقعیت روایت کند.
این کتاب در ۲۶۰ صفحه، نه تنها به عنوان یک اثر خاطرهنگاری، بلکه به عنوان یک سند تاریخی برای نسلهای آینده، محسوب میشود.
روایتهای موجود در «عهد صادق»، نگاهی دقیق به ابعاد انسانی و ایمان و پایداری ایثارگران در شرایط سخت اسارت دارد که از موضوعات اصلی این اثر است.
به گفته نویسنده این کتاب بعد از پیروزی در جنگ تحمیلی سوم و عادی شدن شرایط کشور، مراسم رونمایی از این کتاب و راههای تهیه آن نیز اطلاع رسانی خواهد شد.
انتشار این کتاب در حوزه ادبیات روایتگری، گامی مهم برای حفظ یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و بزرگداشت ایثارگرانی است که در دوران جنگ، جان و مال خود را فدای میهن کردند.