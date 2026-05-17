تلویزیون در روز‌های پیش‌رو با پخش مجموعه‌ای نمایشی برای کودکان و برنامه‌ای مناسبتی در آستانه موسم حج، مخاطبان گروه‌های مختلف را همراهی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجموعه نمایشی «کارآگاهان کوچک» با روایتی ماجراجویانه و آموزشی، مهارت‌های خودمراقبتی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را به کودکان و نوجوانان آموزش می‌دهد.

این مجموعه هر هفته پنج‌شنبه و جمعه ساعت ۱۶ روی آنتن می‌رود و بازپخش آن همان روز ساعت ۲۰ خواهد بود.

«کارآگاهان کوچک» به تهیه‌کنندگی حمیدرضا عطارد و کارگردانی علی ملاقلی‌پور تولید شده و داستان مدرسه‌ای ویژه پلیس در شهری خیالی را روایت می‌کند؛ مدرسه‌ای که سال‌هاست به تربیت کودکان ۹ تا ۱۲ سال برای حل پرونده‌های پیچیده می‌پردازد.

در این مرکز آموزشی، دانش‌آموزان با یادگیری مهارت‌هایی همچون تحلیل، دقت، کار تیمی و خودمراقبتی برای مقابله با تهدید‌ها و آسیب‌های اجتماعی آماده می‌شوند.

از سوی دیگر، شبکه قرآن و معارف سیما همزمان با موسم برگزاری مناسک حج، به بازخوانی دیدار‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی با کارگزاران حج می‌پردازد.

در این برنامه، رهنمود‌های شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای (ره) به کارگزاران حج در دو مقطع زمانی برای مخاطبان بازپخش می‌شود.

دیدار با کارگزاران حج سال ۱۴۰۴ روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت و دیدار با کارگزاران حج سال ۱۴۰۳ روز جمعه اول خرداد، هر دو ساعت ۱۵ از شبکه قرآن و معارف سیما پخش خواهد شد.

پخش این برنامه‌ها فرصتی برای مرور رهنمود‌ها و تأکید بر اهمیت مدیریت معنوی و خدمت‌رسانی به زائران خانه خدا فراهم می‌کند.