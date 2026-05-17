گروهی از مرکز خدمات جامع سلامت کلیشم به اهالی روستاهای انبوه و لایه رودبار، خدمات پزشکی مانند ویزیت رایگان، غربالگری فشارخون و مراقبت‌های بهداشتی ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: تیم سلامت مرکز خدمات جامع سلامت کلیشم ، در روستاهای انبوه و لایه از توابع شهرستان رودبار حاضر شدند و به اهالی این روستاها، خدماتی مانند ویزیت رایگان بیماران، غربالگری فشارخون و ارائه مراقبت‌های بهداشتی به ساکنان ارائه کردند.

همچنین کارشناسان سلامت با بررسی وضعیت جسمانی مراجعه‌ کنندگان، آموزش‌ها و توصیه‌های لازم را در زمینه پیشگیری از بیماری‌ها، کنترل فشارخون و رعایت اصول بهداشتی ارائه کردند.

این اقدام با هدف ارتقای سطح سلامت عمومی، شناسایی زودهنگام عوامل خطر و تسهیل دسترسی اهالی مناطق روستایی به خدمات سلامت انجام شد.