دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز از اجرای طرح جامع ساماندهی و پایش انبار‌های استان خبر داد و گفت: تمامی انبار‌های ثبت‌شده در قالب این طرح شناسنامه‌دار می‌شوند و شبکه نظارتی استان روند رصد و کنترل دقیق آنها را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، عبدالله دارایی، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز، از اجرای طرح ساماندهی و پایش انبار‌های استان با هدف افزایش شفافیت در زنجیره نگهداری کالا خبر داد و گفت: پس از اتخاذ تصمیمات جدید در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مقرر شد استان البرز به عنوان استان پایلوت در اجرای طرح ساماندهی انبار‌ها انتخاب شود.بر اساس این طرح، تمام انبار‌های استان از ورودی شهر‌ها تا خروجی آنها مورد ساماندهی و پایش قرار می‌گیرند و فرآیند نظارت بر نگهداری کالا در سطح استان با رویکرد‌های جدید آغاز شده است.

دارایی با اشاره به اطلاع‌رسانی گسترده این طرح گفت: این موضوع از سوی دولت و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تمامی واحد‌ها و بخش‌هایی که در استان فعالیت انبارداری دارند به صورت رسمی اعلام شده است اجرای این طرح همچنان ادامه دارد و هنوز به مرحله پایانی نرسیده است.هم اکنون شبکه نظارتی استان پایش دقیق انبار‌ها را در دستور کار دارد و تمام انبار‌های ثبت‌شده دارای شناسنامه و هویت مشخص خواهند شد.

هم‌افزایی دستگاه‌ها و مشارکت مردمی برای کنترل قیمت‌ها

وی در سیمای استانی البرز افزود: در شرایط اقتصادی کشور، مسئولان و دستگاه‌های نظارتی با همکاری یکدیگر و همراهی مردم، برای کنترل گرانی‌ها و تقویت تولید داخلی در یک جبهه اقتصادی فعال شده‌اند.در این میان دستگاه‌های نظارتی با حضور فعال در میدان، نظارت بر روند عرضه و قیمت کالا‌ها را تشدید کرده‌اند تا ثبات بیشتری در بازار ایجاد شود.

وی خطاب به مجری سیما بیان کرد: همچنین مردم نیز در قالب شبکه‌های مردمی و گزارش‌دهی تخلفات، در کنار دستگاه‌های مسئول قرار گرفته‌اند و با مشارکت در نظارت اجتماعی، نقش مهمی در کنترل گرانی‌ها و حمایت از تولید ایفا می‌کنند.این همکاری میان مسئولان، نهاد‌های نظارتی و مردم، به‌عنوان یک جبهه اقتصادی، با هدف ایجاد آرامش در بازار و تقویت تولید داخلی دنبال می‌شود.