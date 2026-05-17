رئیس سازمان انرژی اتمی در پیامی به مناسبت روز جهانی ارتباطات و هفته ملی روابطعمومی، بر نقش تعیینکننده روابطعمومیها در اطلاعرسانی شفاف، تقویت اعتماد عمومی و پشتیبانی از پیشرفتهای صنعت هستهای تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی، با گرامیداشت هفته روابطعمومی، این نهاد را بازوی اصلی صنعت هستهای برای مقابله با جنگ رسانهای دشمن و تقویت پیوند میان جامعه و دستاوردهای علمی کشور دانست.
بسم الله الرحمن الرحیم
نیکاندیشی و نیکگویی از جلوههای برجسته هنر و ارتباطات است که جریان تعامل و روابط هدفمند را تسهیل میکند و این مهم، هدیه الهی و امانتی ارزشمند، برای کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار میآید.
در ایام «جنگ تحمیلی سوم»، جنایات آمریکا و رژیم سفاک صهیونیستی با نقض آشکار قوانین بینالمللی و انجام حملات خصمانه به تاسیسات صلحآمیز صنعت هستهای ایران، برگ ننگینی را در تاریخ بشریت ثبت کرد؛ در چنین شرایطی، عرصه دیپلماسی عمومی با رویکردی فعال و هدفمند نقش مهمی در تبیین این اقدامات و خنثیسازی تلاشهای مذبوحانه دشمنان ایفا نموده است و این واقعیت، ضرورت نقشآفرینی بیش از پیش تلاشگران این حوزه در این صنعت راهبردی را برجسته میسازد.
امروزه روابط عمومیها با صداقت، شفافیت و جاری ساختن روح پویایی و تعامل در بدنه سازمان، نقشآفرین اصلی در ایجاد همدلی و همزبانی میان ارتباطات درونسازمانی و نیز ایجاد همدلی و همراهی میان جامعه و حاکمیت هستند.
بیتردید، این نهاد با اخلاق مداری و حُسن ارتباط، اقتدار و سرمایه اجتماعی حاصل از عملکرد موثر خود را به پشتوانهای ارزشمند برای پیشبرد اهداف کلان و غرورآفرین صنعت هستهای تبدیل میکند.
در این مسیر، صیانت از سرمایههای گرانبهای صنعت هستهای کشور با مجاهدت شبانهروزی سربازان خوشنام این سرزمین، به ویژه روابط عمومیها در حوزههای مختلف، همواره جریان دارد و با شناخت دقیق مخاطب، مشارکت موثری در استمرار پیشرفت و توسعه این صنعت خواهند داشت.
این روز، یادآور اهمیت و نقش روزافزون روابط عمومیها در دنیای پیچیده، پویا و جریان مستمر ارتباطات است؛ حوزهای که با تزریق پیام روشن و منسجم، به قلب تپنده و محور تعاملات مجموعههای مختلف تبدیل شده است.
با عرض تبریک و بزرگداشت این روز و قدردانی صمیمانه از زحمات و مجاهدتهای فعالان عرصه روابط عمومیهای صنعت هستهای کشور، به ویژه در دوران حساس جنگهای تحمیلی و استمرار تلاشهای امروز، انتظار میرود ضمن حمایت ارکان صنعت هستهای کشور از اقدامات و برنامههای اصلی این حوزه، واحدهای مدیریتی، تخصصی و اجرایی سازمان از ظرفیتهای انسانی، فنی و هنری حوزه دیپلماسی عمومی و اطلاعرسانی مجموعه سازمان انرژی اتمی ایران در مسیر تعالی سازمانی، نیل به اهداف و بهویژه مدیریت بحران و آمادگی پیشگیرانه، بهرهگیری نمایند.
در پایان، یاد و خاطره شهیدان والامقام، بهویژه رهبر شهید امت اسلامی، حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای (رضواناللهتعالیعلیه)، دانشآموزان شهید مدرسه شجره طیبه، فرماندهان و دانشمندان گرانقدر کشور و نیز مردم عزیز و بیگناهی که به مقام رفیع شهادت نائل آمدند را گرامی میداریم و «روز جهانی ارتباطات و هفته ملی روابطعمومی» را به همه تلاشگران و فعالان عرصه ارتباطات و روابطعمومی صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینماییم و از خداوند متعال، توفیق روزافزون این عزیزان را مسئلت داریم.
محمد اسلامی
معاون رئیس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران