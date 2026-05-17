پخش زنده
امروز: -
یکصد و دومین چاپ از کتاب «خون دلی که لعل شد»، خاطرات رهبر شهید انقلاب اسلامی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «خون دلی که لعل شد»، خاطرات رهبر شهید انقلاب با استقبال مردمی در انتشارات انقلاب اسلامی به چاپ ۱۰۲ رسید. این اثر به همراه عناوین «در آغوش نیل» و «هندسه نبرد» سه عنوانی است که پس از شهادت قائد شهید امت مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است.
«خون دلی که لعل شد»، شامل خاطراتی است از رهبر معظم انقلاب مربوط به دوران کودکی تا سالهای مبارزه با رژیم پهلوی. این خاطرات ابتدا به زبان عربی با عنوان «انّ مع الصبر نصراً» همزمان با چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در لبنان منتشر شد. ترجمه فارسی این اثر نیز در روزهای پایانی سال ۹۷ به کوشش انتشارات انقلاب اسلامی روانه بازار کتاب شد.
در بخشی از مقدمه «خون دلی که لعل شد» درباره چگونگی نگارش این کتاب آمده است: ایشان (رهبر معظم انقلاب) ۲۰ سال پیش از این، با وجود تراکم کارها و اشتغالات، در جلساتی هفتگی درباره مسائل گوناگون به عربی سخن گفته، و متونی را از ادبیات عرب- و البته بیشتر از ادبیات جدید عرب- میخواند. در خلال برخی صحبتها خاطراتی از زندانها و بازداشتگاهها و تبعیدها بازگو میشد، که آمیزهای از تجربیات شخصی و اجتماعی بود.
در یکی از این جلسات به ایشان عرض شد که ضرورت دارد این خاطرات به نگارش درآید تا خوانندگان از آن مطلع و بهرهمند شوند. ایشان با تشکر این درخواست را اجابت فرمود، و این کار را با املا کردن خاطبات زندگی خود آغاز کرد.... این خاطرات به زبان عربی املا شده، و ابتدا خوانندگان عربزبان از آن مطلع خواهند شد؛ که البته این، هم نشانگر جایگاه زبان قرآن در دل ایشان و نیز دلیل دیگری است بر قدرت و ظرفیت این زبان از جهت وحدتبخشی امت مسلمان، و در نظر گرفتن هر تفاوت جغرافیایی، قومی و زبانی میان مسلمانان.
این خاطرات مهم از تاریخ نهضت اسلامی و رهبر آن، به همه پژوهشگران تاریخ جنبش اسلامی معاصر کمک میکند تا با جزئیاتی آشنایی یابند که از دانستن آن بینیاز نمیتوانند بود.
«خون دلی که لعل شد» تاکنون به دیگر زبانها از جمله انگلیسی نیز ترجمه و عرضه شده است. انتشارات انقلاب اسلامی این اثر را به صورت مکتوب و الکترونیک در دسترس علاقهمندان قرار داده است.