به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ مسعود تقدیسی جانشین فرماندهی انتظامی استان سمنان از انهدام باند قاچاق مواد مخدر خبر داد و گفت: با اشراف اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر شاهرود به دو خودرو پژو و پراید مشکوک شد.

وی با اشاره به توقف خودرو‌ها و بازرسی آن‌ها افزود: از این خودرو‌ها مقدار ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری چهار نفر در این عملیات خبر داد و تصریح کرد: پرونده این متخلفان تشکیل و به مقامات قضایی ارجاع داده شد.

تقدیسی با اشاره به اجرای دو عملیات دیگر در حوزه مبارزه با مواد مخدر گفت: از دو دستگاه پژو ۴۰۵ مجموعا مقدار ۱۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

وی افزود: اقدامات مقابله‌ای با سوداگران مرگ و خرده فروشان مواد مخدر در طرح‌های ضربتی پلیس و زیر نظر گرفتن محلات پر خطر همچنان در زمره ماموریت‌های پلیس استان سمنان است.