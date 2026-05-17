جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: از ۴ قاچاقچی در شاهرود ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر کشف شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ مسعود تقدیسی جانشین فرماندهی انتظامی استان سمنان از انهدام باند قاچاق مواد مخدر خبر داد و گفت: با اشراف اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر شاهرود به دو خودرو پژو و پراید مشکوک شد.
وی با اشاره به توقف خودروها و بازرسی آنها افزود: از این خودروها مقدار ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شده است.
جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری چهار نفر در این عملیات خبر داد و تصریح کرد: پرونده این متخلفان تشکیل و به مقامات قضایی ارجاع داده شد.
تقدیسی با اشاره به اجرای دو عملیات دیگر در حوزه مبارزه با مواد مخدر گفت: از دو دستگاه پژو ۴۰۵ مجموعا مقدار ۱۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است.
وی افزود: اقدامات مقابلهای با سوداگران مرگ و خرده فروشان مواد مخدر در طرحهای ضربتی پلیس و زیر نظر گرفتن محلات پر خطر همچنان در زمره ماموریتهای پلیس استان سمنان است.