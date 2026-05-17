علیرضا یوسفی وزنه‌بردار دسته ۱۱۰+ کیلوگرم کشورمان ضمن ثبت نصاب جدید جهان در حرکت دوضرب این دسته، به نشان برنز یک ضرب، طلای دوضرب و نقره مجموع مسابقات قهرمانی آسیا دست پیدا کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا از ۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت در گاندی‌نگر ایالت گجرات هند در حال برگزاری است.

تیم ملی وزنه‌برداری ایران با دو نماینده علیرضا نصیری در دسته ۱۱۰ کیلوگرم و علیرضا یوسفی در دسته ۱۱۰+ کیلوگرم در این مسابقات حضور پیدا کرد.

امروز در دسته ۱۱۰+ کیلوگرم مسابقات، علیرضا یوسفی از ایران در حرکت یک ضرب به ترتیب وزنه‌های ۱۷۷ و ۱۸۴ کیلوگرم را مهار کرد، اما در غلبه بر وزنه ۱۸۹ کیلوگرم ناتوان بود و در پایان به نشان برنز این حرکت دست پیدا کرد.

در این حرکت، گورمیناسیان از بحرین با ۲۱۲ کیلوگرم نشان طلا گرفت و عبدالله‌یف از ازبکستان با ۱۸۹ کیلوگرم نقره را به دست آورد.

پولاد مرد فوق سنگین کشورمان در حرکت دوضرب هم نمایش شگفت انگیزی داشت و پس از مهار کردن وزنه ۲۴۸ کیلوگرم، در تلاش دوم برای ۲۶۱ کیلوگرم ناموفق بود، اما در حرکت سوم همان وزنه را مهار کرد تا به نشان طلای این حرکت برسد و نصاب جهان را در این بخش از آن خود کند.

یوسفی در مجموع نیز با ثبت نصاب ۴۴۵ کیلوگرم، به نشان نقره دست پیدا کرد.

در ادامه نتایج این وزنه‌بردار ایران در حرکات یک ضرب، دوضرب و مجموع آمده است:

حرکات یک ضرب:

حرکت اول یک ضرب: ۱۷۷ کیلوگرم (موفق)

حرکت دوم یک ضرب: ۱۸۴ کیلوگرم (موفق)

حرکت سوم یک ضرب: ۱۸۹ کیلوگرم (ناموفق)

حرکات دوضرب:

حرکت اول دوضرب: ۲۴۸ کیلوگرم (موفق)

حرکت دوم دوضرب: ۲۶۱ کیلوگرم (ناموفق)

حرکت سوم دوضرب: ۲۶۱ کیلوگرم (موفق)

مجموع: ۴۴۵ کیلوگرم

در حرکت دوضرب فوق سنگین، گورمیناسیان از بحرین با ۲۴۵ کیلوگرم نشان نقره گرفت و سونگ یئونگ از کره جنوبی با ۲۴۱ کیلوگرم صاحب نشان برنز شد. گورمیناسیان در مجموع هم با ۴۵۷ کیلوگرم طلایی شد و سئونگ با ۴۱۶ کیلوگرم گردن آویز برنز دریافت کرد.



پیش از این، علیرضا نصیری ملی پوش دسته ۱۱۰ کیلوگرم ایران به روی تخته رفت و در یکضرب اوت کرد، اما در دوضرب ابتدا وزنه ۲۲۱ کیلوگرم را مهار کرد و در حرکت دوم هم با غلبه بر وزنه ۲۳۱ کیلوگرم به نشان طلای دوضرب این دسته مسابقات قهرمانی آسیا دست پیدا کرد.