در قلب محلههای همدان، میان دیوارهای مساجد و در سایهسار حسینیهها، نسلی تازه در حال آماده شدن برای دفاع از کشورمان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ جانفدایان در همدان، مهارت آواربرداری و امداد و نجات را میآموزند تا در لحظه نیاز، جان مردم را از میان آوارها نجات دهند.
جانفدایانی که داوطلبانه قدم به میدان گذاشتهاند تا با فراگیری دانش و مهارتهای نظامی، ایران عزیز را در برابر هر تجاوزی، ایمن و استوار نگه دارند.
در کنار آنان، مهندسان جهادی نیز در این دورهها آموختهاند که چگونه در میان غبار ویرانی و زیر آوار خانهها، از دل مرگ، زندگی را بیرون بکشند.