به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، احمد صادقی عضو شورای اسلامی شهر تهران در این باره گفت: بر اساس این طرح ، استفاده از مترو و حمل‌ونقل عمومی برای برخی گروه‌های اجتماعی به صورت رایگان یا با شرایط ویژه در نظر گرفته می‌شود.

این طرح مورد توجه تعدادی از اعضای شورا قرار گرفته و برای بررسی‌های کارشناسی بیشتر در دستور کار قرار داده شده است.

در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های مترو را شهرداری پرداخت می‌کند و کمتر از ۱۰ درصد هزینه‌ها از طریق بلیت توسط شهروندان پرداخت می‌شود.

در طرح رایگان شدن مترو و اتووبوس، پیش‌بینی شده افرادی که در اداره شهر مشارکت دارند، مانند شهروندان خوش‌حساب در پرداخت عوارض شهری، بتوانند از خدمات مترو و حمل‌ونقل عمومی به صورت رایگان استفاده کنند.

همچنین در این طرح گروه‌هایی مانند اصحاب رسانه، خبرنگاران، پیشکسوتان ورزشی، بازنشستگان لشکری و کشوری، امدادگران و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر، افراد تحت پوشش کمیته امداد و دهک‌های درآمدی یک تا سه که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص می‌شوند، مشمول استفاده رایگان از حمل‌ونقل عمومی خواهند شد.

این طرح سه شنبه در صحن علنی شورای شهر بررسی خواهد شد.

در طرح رایگان شدن مترو و اتوبوس پیش‌بینی شده است تا زمان طی شدن مراحل بررسی و تصویب نهایی، روند رایگان بودن استفاده از مترو و اتوبوس همانند گذشته ادامه داشته باشد. تمدید تردد رایگان با مترو و اتوبوس پس از توافق شهرداری و شورای شهر

در این حال، «تشکری‌هاشمی» دیگر عضو شورای شهر تهران هم گفت: در حال حاضر اعضای شورای شهر تصمیمی برای ادامه رایگان بودن مترو و اتوبوس ندارند و اگر قرار باشد تصمیم جدیدی اتخاذ شود، این موضوع روز سه‌شنبه مطرح خواهد شد.

وی افزود: در صورتی که شهرداری لایحه‌ای در این زمینه ارائه کند یا شورا پس از بررسی‌های کارشناسی و همه‌جانبه به این جمع‌بندی برسد، ممکن است درباره اجرای چنین طرحی تصمیم‌گیری شود، اما تاکنون شهرداری لایحه‌ای به شورا ارائه نکرده است.

تشکری هاشمی گفت: هنوز دستور جلسه روز سه‌شنبه به‌طور کامل اعلام نشده و باید منتظر ماند تا مشخص شود آیا این موضوع در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت یا خیر.