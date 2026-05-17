به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این اداره کل اعلام کرد که این وضعیت از اوایل وقت دوشنبه آغاز شده و تا پیش از ظهر سه شنبه ادامه دارد.

وزش باد به نسبت شدید بعضا با گرد و خاک و انتقال گرد و غبار از مناطق مجاور استان از پیامد‌های این وضعیت بوده و کاهش دید و کاهش کیفیت هوا، احتمال اختلال در تردد‌های جاده‌ای و احتمال آسیب به سازه‌های موقت را به همراه دارد.

کاهش فعالیت‌های فیزیکی در فضای باز به ویژه برای گروه‌های حساس جامعه، احتیاط در تردد‌های جاده‌ای و استحکام سازه‌های موقت توصیه شده است.