پخش زنده
امروز: -
اداره کل هواشناسی استان یزد با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که گرد و غبار همچنان در استان ماندگار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این اداره کل اعلام کرد که این وضعیت از اوایل وقت دوشنبه آغاز شده و تا پیش از ظهر سه شنبه ادامه دارد.
وزش باد به نسبت شدید بعضا با گرد و خاک و انتقال گرد و غبار از مناطق مجاور استان از پیامدهای این وضعیت بوده و کاهش دید و کاهش کیفیت هوا، احتمال اختلال در ترددهای جادهای و احتمال آسیب به سازههای موقت را به همراه دارد.
کاهش فعالیتهای فیزیکی در فضای باز به ویژه برای گروههای حساس جامعه، احتیاط در ترددهای جادهای و استحکام سازههای موقت توصیه شده است.